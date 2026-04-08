Atenção! Cidades capixabas recebem dois alertas para chuvas e ventos intensos

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso começa à 0h desta quinta-feira (9) e segue até as 23h59 do mesmo dia. A classificação indica perigo, com previsão de volumes elevados de chuva e ventos fortes em diversas regiões do estado.

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De acordo com o INMET, o alerta laranja prevê acumulados entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia. Além disso, as rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h. Diante desse cenário, aumenta o risco de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

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Ao mesmo tempo, o órgão mantém alerta amarelo, classificado como perigo potencial. Nesse caso, a previsão indica chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhada de ventos de até 60 km/h. Embora o risco seja menor, ainda há possibilidade de transtornos pontuais.

Diante das condições previstas, os órgãos de defesa orientam a população a adotar medidas preventivas. Por isso, recomenda-se evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento. Além disso, é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Sempre que possível, também se orienta desligar aparelhos eletrônicos da tomada.

Onde buscar ajuda

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Além disso, é fundamental acompanhar os alertas oficiais e redobrar a atenção enquanto persistirem as condições de instabilidade no estado.

Cidades afetadas

O alerta amarelo abrange os municípios de Afonso Cláudio, além de Alegre, bem como Alfredo Chaves, Alto Rio Novo e Anchieta. Também entram Apiacá, Aracruz e Atílio Vivacqua, assim como Baixo Guandu e Bom Jesus do Norte. Na sequência, aparecem Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica, além de Castelo, Colatina e Conceição do Castelo. Ainda constam Divino de São Lourenço, Domingos Martins e Dores do Rio Preto, bem como Fundão e Governador Lindenberg. Também fazem parte Guaçuí, Guarapari e Ibatiba, além de Ibiraçu, Ibitirama e Iconha. Da mesma forma, aparecem Irupi, Itaguaçu e Itapemirim, assim como Itarana, Iúna e Jerônimo Monteiro. Além disso, estão João Neiva, Laranja da Terra e Linhares, bem como Marataízes, Marechal Floriano e Marilândia. Ainda constam Mimoso do Sul, Muniz Freire e Muqui, além de Pancas, Piúma e Presidente Kennedy. Na sequência, aparecem Rio Bananal e Rio Novo do Sul, bem como Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Também integram São Domingos do Norte, São José do Calçado e São Roque do Canaã, além de Serra, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. Por fim, completam a lista Viana, Vila Velha e Vitória.

Mais cidades sob alerta

Já o alerta laranja inclui Afonso Cláudio, além de Alegre, bem como Alfredo Chaves e Anchieta. Também aparecem Apiacá e Atílio Vivacqua, assim como Bom Jesus do Norte e Brejetuba. Na sequência, estão Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, além de Conceição do Castelo e Divino de São Lourenço. Ainda constam Domingos Martins e Dores do Rio Preto, bem como Guaçuí e Ibatiba. Também fazem parte Ibitirama, Iconha e Irupi, além de Itapemirim e Iúna. Da mesma forma, aparecem Jerônimo Monteiro e Marataízes, bem como Marechal Floriano e Mimoso do Sul. Ainda integram Muniz Freire e Muqui, além de Piúma e Presidente Kennedy. Na sequência, estão Rio Novo do Sul e São José do Calçado, bem como Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Assim, o INMET reforça a necessidade de atenção redobrada em todas as regiões afetadas ao longo desta quinta-feira, diante do risco associado às chuvas intensas e ventos fortes.