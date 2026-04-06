Frente fria avança e pode provocar chuva forte no Espírito Santo nesta semana

O Espírito Santo deve enfrentar mudança no tempo nos próximos dias, com previsão de chuva forte em diversas regiões. A partir desta semana, a combinação entre um ciclone extratropical e uma frente fria deve provocar instabilidade no Estado, além de impactar outras áreas do Brasil. Assim, moradores devem ficar atentos às condições climáticas.

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De acordo com a Climatempo, o ciclone extratropical começa a se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul entre os dias 6 e 7 de abril. Embora o sistema atue mais ao Sul do país, seus efeitos indiretos, sobretudo a formação de uma frente fria, avançam em direção ao Sudeste. Dessa forma, o Espírito Santo entra na área de influência do fenômeno.

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Esse cenário ocorre por causa do contraste intenso de temperatura na América do Sul. Enquanto o ar quente predomina sobre o Paraguai e o norte da Argentina, uma massa de ar frio de origem polar avança pelo leste argentino em direção ao oceano. Como resultado, essa diferença térmica favorece a formação do ciclone extratropical e, consequentemente, da frente fria.

Inicialmente, uma área de baixa pressão se intensifica entre o Paraguai e o norte da Argentina nesta segunda-feira (6). Em seguida, na terça-feira (7), o sistema ganha força entre o Uruguai e a Argentina, dando origem ao ciclone extratropical. Ao mesmo tempo, a frente fria associada começa a se organizar e avança sobre o Sul do Brasil.

Frente fria vai provocar chuva forte no Espírito Santo

Na quarta-feira (8), a frente fria chega ao Sudeste, provocando pancadas de chuva em áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já na quinta-feira (9), a instabilidade se espalha com mais intensidade por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Assim, há previsão de chuva forte em diferentes pontos do território capixaba.

Além disso, outros estados também devem sentir os efeitos do sistema. Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal podem registrar pancadas intensas de chuva, acompanhadas por rajadas de vento moderadas a fortes. Portanto, o cenário climático exige atenção, especialmente nas regiões mais afetadas pela instabilidade.

Com informações da Climatempo.