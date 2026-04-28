Por que as pessoas devem ter cuidado com o outono em Alegre?

A Defesa Civil do município de Alegre emitiu um alerta à população sobre os cuidados necessários durante o outono, período marcado por mudanças rápidas nas condições climáticas na cidade.

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De acordo com o órgão, a estação costuma trazer ventos mais intensos e chuvas isoladas, que podem ocorrer de forma repentina em diferentes regiões da cidade. Apesar de, na maioria das vezes, serem eventos pontuais, a recomendação é de atenção redobrada, especialmente em áreas abertas, encostas e durante deslocamentos.

A Defesa Civil destaca que mantém monitoramento contínuo das condições climáticas e atua na prevenção de riscos, com o objetivo de reduzir possíveis impactos à população. O órgão também orienta que, em situações de emergência, os moradores entrem em contato pelos canais oficiais de atendimento.

O alerta reforça a importância da prevenção e da adoção de medidas simples no dia a dia, como evitar locais expostos durante ventos fortes e acompanhar atualizações meteorológicas, contribuindo para a segurança coletiva.