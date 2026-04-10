Atílio Vivácqua celebra aniversário de 62 anos com obras e melhorias

O município de Atílio Vivácqua celebra mais um aniversário nesta sexta-feira (10) com avanços concretos em diferentes áreas. Nos últimos anos, o Governo do Estado ampliou investimentos na cidade e, com isso, impulsionou o desenvolvimento local. Ao todo, cerca de R$ 152,7 milhões foram destinados a setores estratégicos, como educação, saúde, infraestrutura, assistência social, meio ambiente, agricultura e cultura.

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Na educação, por exemplo, a gestão pública executa obras de ampliação e reforma na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ana Busato, incluindo a construção de uma miniquadra poliesportiva. Além disso, a Emeb Isabel Costa Baptista já foi entregue neste ano, também com nova estrutura esportiva. Somados, os investimentos na área ultrapassam R$ 8 milhões, o que fortalece o ensino e melhora as condições para estudantes e profissionais.

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Na área da saúde, o município já conta com sala de teleconsulta e com o Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Autismo (Serdia). Ao mesmo tempo, o Estado destinou aproximadamente R$ 2,7 milhões para obras na Unidade de Saúde da Família (USF) do Centro. Dessa forma, a rede municipal amplia o atendimento e melhora a oferta de serviços à população.

“A gestão iniciada por Renato Casagrande e continuada por Ricardo Ferraço tem a marca do municipalismo. Nunca os municípios tiveram tanto protagonismo. É um modelo de desenvolvimento a partir das cidades”, explica o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Júnior Abreu.

Investimentos em Atílio Vivácqua

Além disso, o Governo do Estado autorizou, em março deste ano, a construção de 43 muros de contenção de encostas por meio do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. O investimento total é de R$ 4 milhões, com execução sob responsabilidade da prefeitura. As intervenções contemplam bairros como Nossa Senhora Aparecida, Flecheiras, Bela Vista, Praça do Oriente, Niterói e Alto Niterói, o que contribui para a segurança de moradores em áreas de risco.

Na infraestrutura urbana, também foi firmado convênio para obras de recapeamento asfáltico em diversas regiões. O investimento de R$ 7,6 milhões prevê a cobertura de mais de 37 mil metros quadrados, além da recuperação de vias com paralelepípedos e implantação de sinalização. As melhorias atendem bairros como Centro, Niterói, Alto Niterói e Nossa Senhora Aparecida, além de localidades como Flecheiras e Praça do Oriente. Com isso, mais de 12 mil moradores passam a contar com melhores condições de mobilidade e segurança no trânsito.

Portanto, ao reunir investimentos em diferentes áreas, Atílio Vivácqua avança na estrutura urbana e na qualidade dos serviços públicos, ao mesmo tempo em que fortalece o desenvolvimento socioeconômico do município.

Com informações da assessoria da Casa Civil.