Bandes libera mais de R$ 232 mi para investimentos em 2025; maior parte no Sul do ES

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) liberou, em 2025, créditos no valor de R$ 232 milhões no estado, sendo a maior parte na Região Sul. Os destaques foram R$ 107,5 milhões para projetos de inovação tecnológica e R$ 69,4 milhões para o setor turístico.

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As informações foram apresentadas pelo presidente do Bandes, Marcelo Barbosa Saintive, em audiência pública híbrida da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Ales), realizada nesta segunda-feira (27), no Plenário Dirceu Cardoso.

O presidente do banco público ainda destacou a liberação de recursos para empreendedoras mulheres, para projetos culturais e destinação de R$ 10,7 milhões a 77 municípios para a recuperação de 8,7 mil hectares em programa de reflorestamento.

Com carteira de crédito (dinheiro disponível para financiamentos) de R$ 692 milhões, presença em 77 dos 78 municípios capixabas e quase 60 anos de história, o Bandes figura entre as poucas instituições dessa natureza no país.

“O Espírito Santo é um dos poucos estados que possuem banco de desenvolvimento regional. É uma especificidade importante. Somente Minas e os três estados do sul possuem banco de desenvolvimento regional. Isto é de muita relevância para o impacto na economia capixaba”, destacou Saintive.

Investimentos

Os financiamentos geraram ou mantiveram mais de 7,3 mil empregos em 2025 e 22,4% dos créditos foram destinados a empresas lideradas por mulheres. Para Saintive são projetos que impactam a sociedade.

Outro fator considerado importante pelo presidente do banco é a diversificação setorial na economia, pois até 2023 os financiamentos estavam muito centrados no setor agropecuário. Agora, estão voltados principalmente para os setores industrial e de serviços.

Os projetos destinados às médias empresas atingiram 56% do total dos créditos, com destaque para as indústrias, sem deixar de lado as micro e pequenas empresas.

Os investimentos no setor de turismo, informou o Bandes, cresceram de R$ 17 milhões, em 2024, para R$ 69 milhões, em 2025.

O deputado Coronel Weliton (DC), presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Ales, manifestou sua satisfação pelo investimento do banco para a área de turismo.

“O quantitativo investido na área de esporte e turismo significa geração de emprego e renda, desenvolvimento social, importante para o estado que tem vocação natural para essa atividade e será importante diante da Reforma Tributária”, observou Coronel Weliton.

Desenvolvimento regional

Com relação aos investimentos na Região Sul, Saintive esclareceu aos deputados que os financiamentos do Bandes levam em conta o acesso ao financiamento conforme a região. O caso do sul é diferente da Região Norte, que está na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e, por isso, é assistida pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

“O banco preenche uma lacuna da ausência de crédito. É para isto que ele existe. A gente foca mais no sul justamente sabendo que o norte do estado tem acesso a outras fontes de financiamentos”, esclareceu Saintive.

Mazinho parabenizou o banco pela ação junto ao turismo, com crescimento de R$ 16 para 69 milhões, e a atuação no programa de pequenas barragens para o pequeno agricultor, além do apoio às pequenas empresas que não são contempladas por outras instituições financeiras.

Projetos para 2026

Para 2026, o Bandes desenvolve projeto com o foco no desenvolvimento sustentável, criando o Fundo de Descarbonização com aporte de R$ 500 milhões do Fundo Soberano do Espírito Santo. Os recursos são direcionados a projetos que visam a mitigar a emissão de gases do efeito estufa e a produção de energia limpa.

“A análise de crédito será rigorosa, há um limite de projeto por empresa de até R$ 100 milhões, porque entendemos que a gente tem de diversificar e trazer mais projetos a respeito. Vamos ter metas e indicadores de desempenho para monitorar a redução dos gases de efeito estufa, fazendo assim o Espírito Santo estar na vanguarda na transição verde, a transição energética”, explicou o titular do Bandes.

Composição da mesa

Além dos citados, também compuseram a mesa de trabalho os deputados Denninho Silva (União), Alexandre Xambinho (Podemos), Janete de Sá (PSB), Delegado Danilo Bahiense (PL), Engenheiro José Esmeraldo (União) e Iriny Lopes (PT).

A prestação de contas do Bandes em audiência pública promovida pela Comissão de Finanças cumpre o artigo 56, parágrafo 3º, da Lei Estadual 12.485/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Deliberação

Ao final da reunião, o colegiado aprovou o Projeto de Lei (PL) 587/2024, de autoria da deputada Iriny Lopes, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que reconhece como de relevante interesse cultural a Trezena de Santo Antônio, realizada anualmente no Município de Vitória.