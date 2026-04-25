Cachoeiro: ação com cadela farejadora revela "esconderijos" do tráfico de drogas

Uma ação da Polícia Militar (PMES) com cão farejador resultou na apreensão de grande quantidade de drogas nesta sexta-feira (24), em Cachoeiro.

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Policiais militares realizaram um patrulhamento a pé na Rua Benjamin Silva, no bairro Rubem Braga, área já conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Durante a ação, os policiais contaram com o apoio da cadela farejadora Kyara, que auxiliou nas buscas em uma região de vegetação. A operação resultou na localização de três pontos distintos onde entorpecentes estavam escondidos.

Ao todo, foram apreendidos 102 pinos de cocaína, totalizando 160 gramas, 56 pedras de crack (15 gramas), 6 tiras de maconha (80 gramas) e 62 buchas de maconha, que somaram 175 gramas.

O material foi recolhido e encaminhado para as providências cabíveis. Nenhum suspeito foi localizado durante a ação.