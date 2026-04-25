Cachoeiro: ação com cadela farejadora revela "esconderijos" do tráfico de drogas
Durante a ação, os policiais contaram com o apoio da cadela farejadora Kyara, que auxiliou nas buscas em uma região de vegetação.
Uma ação da Polícia Militar (PMES) com cão farejador resultou na apreensão de grande quantidade de drogas nesta sexta-feira (24), em Cachoeiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Policiais militares realizaram um patrulhamento a pé na Rua Benjamin Silva, no bairro Rubem Braga, área já conhecida pelo intenso tráfico de drogas.
Durante a ação, os policiais contaram com o apoio da cadela farejadora Kyara, que auxiliou nas buscas em uma região de vegetação. A operação resultou na localização de três pontos distintos onde entorpecentes estavam escondidos.
Ao todo, foram apreendidos 102 pinos de cocaína, totalizando 160 gramas, 56 pedras de crack (15 gramas), 6 tiras de maconha (80 gramas) e 62 buchas de maconha, que somaram 175 gramas.
O material foi recolhido e encaminhado para as providências cabíveis. Nenhum suspeito foi localizado durante a ação.
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