Calor em sala de aula obriga aluno a levar ventilador para escola em Marataízes

O calor excessivo em uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Maria da Glória Nunes Nemer, em Marataízes, fez com que um estudante levasse um ventilador para a unidade educacional na última segunda-feira (6).

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Segundo os alunos, o aparelho de ar-condicionado não está funcionando. Além disso, há relatos de danos na estrutura elétrica.

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Por meio de nota, a Prefeitura de Marataízes, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a direção da EMEF Maria da Glória Nunes Nemer, esclarece que a escola está em processo de melhoria, reparos e ampliação da climatização e ventilação.

Informou ainda que a unidade dispõe de ventiladores em suas dependências, garantindo a ventilação adequada dos ambientes.

“Esclarecemos ainda que parte dos aparelhos de ar-condicionado da escola já foi devidamente consertada pela SEMED e que a escola já realizou a aquisição de novos ventiladores para as salas que ainda se encontram sem ar-condicionado. Os equipamentos adquiridos encontram-se em processo de entrega”, diz o texto.