Capixaba cria áreas verdes e muda paisagem em Vitória

Muito antes da preservação ambiental ganhar destaque nas cidades, o empresário capixaba Joanir Smarçaro, proprietário da Móveis Conquista, já adotava práticas que hoje são fundamentais para o equilíbrio urbano e a qualidade de vida.

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Morador da orla da Praia de Camburi, em Vitória, ele é responsável por iniciativas que ajudaram a criar áreas de sombra e preservação em um dos pontos mais movimentados da capital. Natural de Linhares, Joanir aprendeu ainda na infância, com a família, a importância de plantar e cuidar da natureza, valores que levou para sua vida pessoal e empresarial.

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Iniciativa que virou referência em Camburi

Joanir encontrou uma muda de castanheira nascendo na areia da Praia de Camburi e decidiu cuidar da planta. Cercou a área e passou a irrigar e acompanhar diariamente o crescimento, realizando podas e retirando brotos.

Com o tempo, a árvore se desenvolveu e hoje oferece sombra para banhistas e praticantes de atividades físicas, tornando-se referência no local.

A iniciativa ganhou reforço com o plantio de coqueiros, após ele observar uma muda surgindo a partir de um coco deixado por um vendedor ambulante. A partir disso, adquiriu novas mudas e formou uma fileira de coqueiros, mantendo por cerca de um ano uma rotina diária de irrigação e adubação.

No início, a ação gerou dúvidas entre frequentadores, que acreditavam que ele estava interferindo na vegetação. Com o tempo, o trabalho foi reconhecido, inclusive pelo poder público, que passou a proteger a área com cercamento, integrando-a à restinga da praia.

Área de 4 mil metros vira floresta urbana

O cuidado com o meio ambiente também está presente na atividade empresarial. Nos fundos do centro de distribuição da empresa, na ES-010, na Serra, Joanir transformou uma área ociosa de 4.000 metros quadrados em uma área verde.

O plantio começou em 2008 e hoje abriga diversas espécies, como boleira, pau-brasil, ipê, sucupira, além de diferentes palmeiras e outras árvores nativas da região. Muitas já atingiram grande porte, formando uma verdadeira floresta urbana.

Benefícios diretos para a população

As ações refletem diretamente na qualidade de vida, com:

melhoria da qualidade do ar

redução da temperatura

geração de sombra

incentivo ao uso de espaços públicos

valorização urbana

fortalecimento da consciência ambiental

Além disso, áreas verdes contribuem para o bem-estar físico e mental da população e para o equilíbrio climático das cidades.

Exemplo que pode ser replicado por outros empresários

A trajetória do empresário mostra que atitudes individuais, quando feitas com constância, podem gerar impacto coletivo relevante.

A experiência reforça que, se mais empresários e cidadãos adotarem iniciativas semelhantes, a Grande Vitória e cidades do interior podem ampliar suas áreas verdes e melhorar significativamente a qualidade de vida.

Uma mensagem que ultrapassa gerações

Mais do que plantar árvores, Joanir Smarçaro deixa um exemplo de responsabilidade ambiental baseado em valores aprendidos desde cedo.

Em um cenário de desafios ambientais crescentes, sua história mostra que a preservação começa com atitudes simples — e que seus resultados beneficiam toda a sociedade.