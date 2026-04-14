Carreta com carvão tomba na BR 101 e bloqueia trecho em Anchieta
Uma carreta carregada com carvão tombou na manhã desta terça-feira (14) na BR 101 e bloqueou totalmente o trecho em Anchieta. O acidente ocorreu após o Posto Jaqueira, no sentido Cachoeiro de Itapemirim, na localidade de Jabaquara, região que conecta os municípios de Anchieta e Alfredo Chaves.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O tombamento, por sua vez, chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia no momento do ocorrido. No entanto, as causas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades.
Leia também: Dois homens são presos por tráfico de drogas em Cachoeiro
Enquanto isso, o trecho exige atenção redobrada dos condutores, sobretudo devido ao bloqueio total da pista e aos possíveis reflexos no tráfego. Portanto, motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização no local.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726