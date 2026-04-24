Marataízes: mutirão realiza consultas e exames oftalmológicos até este sábado

A Prefeitura de Marataízes finaliza neste sábado (25) uma ação voltada à ampliação do acesso à saúde ocular no município, com a oferta de 1.680 atendimentos oftalmológicos. A iniciativa busca reduzir a demanda reprimida por consultas e procedimentos na especialidade.

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Os atendimentos, que incluem consultas, exames e encaminhamentos para cirurgias, estão sendo realizados no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Gracielli Cúrcio da Silva. A ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Nesta sexta-feira (24), o prefeito Toninho Bitencourt e a secretária municipal de Saúde, Sandra Lupim, visitaram o local para acompanhar os atendimentos.

De acordo com a secretária, a iniciativa tem como foco ampliar o acesso da população aos serviços especializados, além de garantir mais qualidade de vida aos pacientes que aguardavam por atendimento oftalmológico na rede pública.