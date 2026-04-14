Chefe do tráfico de Cachoeiro e Marataízes é preso no Rio de Janeiro
Chefe do tráfico do ES é preso no RJ após ação integrada de inteligência. Suspeito comandava crimes à distância.
A inteligência das forças de segurança do Espírito Santo localizou e prendeu, nesta segunda-feira (13), um dos principais líderes do tráfico de drogas do Sul do Estado, em Sepetiba, no Rio de Janeiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação resultou de um trabalho conjunto entre o Centro de Inteligência e Análise Telemática do Sul (CIAT-SUL), da Polícia Civil do Espírito Santo, o setor de inteligência da Polícia Penal (Sejus) e a 32ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro.
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As investigações apontaram que o suspeito estava foragido da Justiça e acumulava condenações que ultrapassam 23 anos de prisão.
Ele se escondia em território fluminense, mas mantinha influência ativa sobre o tráfico de drogas em cidades do sul capixaba, sobretudo em Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.
As equipes de inteligência do Espírito Santo monitoraram o suspeito por vários dias e realizaram o cruzamento de dados para avançar na apuração.
Com base nessas informações, os agentes identificaram o paradeiro exato do suspeito no Rio de Janeiro, o que permitiu à Polícia Civil fluminense cumprir os mandados judiciais.
Chefe do tráfico foi preso enquanto dormia
No momento da abordagem, os agentes surpreenderam o alvo enquanto ele dormia, e ele não ofereceu resistência.
Segundo as autoridades, mesmo fora do estado, o suspeito mantinha o comando de atividades criminosas à distância. Assim, a prisão impacta diretamente a estrutura do tráfico na região sul do Espírito Santo.
Além disso, a operação evidencia a importância da integração entre as forças de segurança e do uso de inteligência estratégica no combate ao crime organizado. As autoridades encaminharão o preso ao sistema penitenciário, onde ele iniciará o cumprimento da pena.
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