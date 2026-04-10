Chefe do tráfico é preso com metralhadora e drogas em Marataízes

A Polícia Civil prendeu o chefe do tráfico de drogas durante uma operação realizada na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Cidade Nova, em Marataízes. A ação contou com apoio do setor de inteligência da Guarda Municipal e desarticulou um ponto de distribuição de entorpecentes na região.

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As equipes iniciaram a diligência após receberem informações sobre movimentações suspeitas em um imóvel na Rua Colibri. Durante o monitoramento, os agentes observaram a entrada e saída frequente de pessoas carregando sacolas. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem. Ao perceberem a presença das equipes, os suspeitos tentaram fugir. No entanto, os agentes contiveram dois homens, enquanto um adolescente conseguiu escapar.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

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Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma estrutura organizada para o tráfico. As equipes apreenderam uma metralhadora artesanal calibre 9mm municiada, além de 268 pinos de cocaína, pedras de crack de diferentes tamanhos, balança de precisão e materiais utilizados para embalo e refino das drogas.

Chefe do tráfico atuava na Rua da Bacia

As investigações indicam que um dos detidos atuava como chefe do tráfico na região conhecida como Rua da Bacia. Além disso, segundo a Polícia Civil, ele possui histórico criminal e já passou pelo sistema prisional. Ainda conforme apurado, os agentes identificaram indícios de que o suspeito aliciava menores para atuar na venda de drogas, o que, inclusive, se confirma pela presença do adolescente durante a ação.

Diante das evidências, a autoridade policial autuou os suspeitos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, a polícia solicitou à Justiça a conversão das prisões em preventivas, com o objetivo de garantir a ordem pública e, assim, interromper a atuação do grupo criminoso. Por fim, o material apreendido seguiu para perícia, e os detidos foram encaminhados ao sistema prisional.