ES: Executivos na Escola abre inscrições até maio

As inscrições para o projeto “Executivos na Escola”, da Junior Achievement Brasil, seguem abertas até o dia 8 de maio. A iniciativa busca líderes empresariais interessados em compartilhar experiências com estudantes da rede pública. As vagas são limitadas e podem se esgotar antes do prazo.

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Diretora-executiva da JA no Espírito Santo, Marcella Amorim afirma que o programa amplia o papel das lideranças além do ambiente corporativo. Segundo ela, o contato com os jovens promove troca de experiências e estimula reflexões sobre o futuro profissional. Além disso, a participação contribui para formar estudantes mais preparados e confiantes.

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O projeto

O projeto, que chega à 15ª edição, promove encontros durante duas semanas. Nesse período, executivos conversam com alunos sobre carreira, empreendedorismo e mercado de trabalho. A expectativa é alcançar mais de 10 mil jovens em todo o Brasil, com cerca de 600 voluntários envolvidos.

Empresário participante do programa, Daniel Fachetti destaca que a experiência fortalece o desenvolvimento dos estudantes. De acordo com ele, o contato direto com os alunos evidencia o potencial dos jovens e incentiva habilidades como liderança e tomada de decisão.

Executivo voluntário, Leonardo Coser ressalta a importância do voluntariado no projeto. Conforme explica, compartilhar histórias reais ajuda os estudantes a enxergarem novas possibilidades de futuro e amplia perspectivas profissionais.

Neste ano, a iniciativa contempla diversos estados, incluindo Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros. Em 2025, o projeto já impactou aproximadamente 6,9 mil estudantes em 18 estados.

Antes das atividades, a equipe da JA prepara os voluntários com treinamento e orientação metodológica. As ações ocorrem em turno único e priorizam a interação direta entre executivos e alunos.

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial da JA Brasil até o dia 8 de maio ou enquanto houver vagas disponíveis.