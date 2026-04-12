ES: Executivos na Escola abre inscrições até maio
O projeto, que chega à 15ª edição, promove encontros durante duas semanas.
As inscrições para o projeto “Executivos na Escola”, da Junior Achievement Brasil, seguem abertas até o dia 8 de maio. A iniciativa busca líderes empresariais interessados em compartilhar experiências com estudantes da rede pública. As vagas são limitadas e podem se esgotar antes do prazo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Diretora-executiva da JA no Espírito Santo, Marcella Amorim afirma que o programa amplia o papel das lideranças além do ambiente corporativo. Segundo ela, o contato com os jovens promove troca de experiências e estimula reflexões sobre o futuro profissional. Além disso, a participação contribui para formar estudantes mais preparados e confiantes.
Leia também: Sedu abre inscrições para Olimpíada de Matemática 2026
O projeto
O projeto, que chega à 15ª edição, promove encontros durante duas semanas. Nesse período, executivos conversam com alunos sobre carreira, empreendedorismo e mercado de trabalho. A expectativa é alcançar mais de 10 mil jovens em todo o Brasil, com cerca de 600 voluntários envolvidos.
Empresário participante do programa, Daniel Fachetti destaca que a experiência fortalece o desenvolvimento dos estudantes. De acordo com ele, o contato direto com os alunos evidencia o potencial dos jovens e incentiva habilidades como liderança e tomada de decisão.
Executivo voluntário, Leonardo Coser ressalta a importância do voluntariado no projeto. Conforme explica, compartilhar histórias reais ajuda os estudantes a enxergarem novas possibilidades de futuro e amplia perspectivas profissionais.
Neste ano, a iniciativa contempla diversos estados, incluindo Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros. Em 2025, o projeto já impactou aproximadamente 6,9 mil estudantes em 18 estados.
Antes das atividades, a equipe da JA prepara os voluntários com treinamento e orientação metodológica. As ações ocorrem em turno único e priorizam a interação direta entre executivos e alunos.
Os interessados podem se inscrever pelo site oficial da JA Brasil até o dia 8 de maio ou enquanto houver vagas disponíveis.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726