Cigarros sem nota e arma são apreendidos pela Polícia Federal no ES

A Polícia Federal prendeu um homem em flagrante e apreendeu 37 caixas de cigarros sem nota fiscal durante a Operação Caixa Baixa, realizada na tarde desta quarta-feira (29), na Grande Vitória, no Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação contou com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Cariacica. Os alvos incluíram uma distribuidora de bebidas e um espaço utilizado como depósito de mercadorias ilícitas. Durante as diligências, os agentes também apreenderam uma arma de fogo e 35 munições calibre .380.

Leia também: Operação Cavalo Maromba mira comércio de anabolizantes no ES

De acordo com a investigação, os cigarros seriam comercializados sem a emissão de notas fiscais, o que configura crime contra a ordem tributária. O responsável pelo esquema foi conduzido à sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, onde teve a prisão formalizada pelos crimes de receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e infração tributária.

As penas previstas para os crimes variam de um a cinco anos de prisão, além de multa. Os cigarros apreendidos serão encaminhados à Receita Federal para autuação e posterior destruição.

A Polícia Federal informou que continuará com ações de inteligência para identificar outros envolvidos no comércio clandestino e coibir a circulação de produtos ilegais no estado.