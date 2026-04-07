Clínicas lideram geração de empregos na saúde no Espírito Santo

Clínicas, consultórios e serviços ambulatoriais lideraram a geração de empregos na área da saúde no Espírito Santo em janeiro. Esses estabelecimentos criaram a maior parte das vagas e, assim, reforçaram a expansão do setor no estado. Ao todo, a saúde abriu 127 novos postos formais e alcançou 61.605 vínculos com carteira assinada.

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Além disso, clínicas e consultórios responderam por 88 contratações no período, totalizando 11.704 empregos formais. Ao mesmo tempo, os serviços de complementação diagnóstica e terapêutica também avançaram, com saldo positivo de 24 vagas e um total de 6.836 trabalhadores. Esse desempenho, portanto, evidencia a ampliação das atividades fora do ambiente hospitalar.

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Crescimento do setor

Na comparação com janeiro de 2025, o setor cresceu 3%. O número de vínculos passou de 59.804 para 61.605, o que representa a criação de 1.801 empregos. Enquanto isso, o setor de serviços como um todo registrou alta menor, de 2,2%. Dessa forma, a saúde reforça seu papel estratégico na economia capixaba.

Mesmo com o avanço de clínicas e serviços especializados, o atendimento hospitalar ainda concentra a maior parte dos empregos. Atualmente, o segmento reúne cerca de 60% dos vínculos formais, com 36.969 trabalhadores.

Coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza avalia que o cenário indica mudanças estruturais no setor.

“O crescimento reflete a abertura e expansão de clínicas e consultórios, o que fortalece o atendimento fora dos hospitais e amplia o acesso a serviços especializados”, explica.

Ainda conforme o coordenador, a demanda por exames laboratoriais, de imagem e procedimentos terapêuticos também cresce. Esse movimento, por sua vez, aponta para maior uso de tecnologia e aumento da complexidade no cuidado em saúde.

Perfil de contratações

Em relação ao perfil das contratações, os jovens de 18 a 24 anos lideraram a geração de empregos, com saldo positivo de 161 vagas. Além disso, trabalhadores com ensino médio completo se destacaram, com 196 oportunidades, o que demonstra a forte presença de funções técnicas e operacionais.

Por outro lado, Spalenza destaca que o setor segue como porta de entrada para o mercado de trabalho. Segundo ele, a concentração de vagas em funções operacionais e a participação expressiva de jovens reforçam essa característica.

Regionalmente, a criação de empregos se concentrou nos municípios mais populosos. A Região Metropolitana da Grande Vitória liderou o crescimento, com destaque para Vitória, que registrou saldo de 114 vagas. Em seguida aparecem Vila Velha, com 49, e Guarapari, com 25, consolidando-se como polos de oportunidades.

Os dados são do Connect Fecomércio-ES, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Sobre o Sistema Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 431.803 empresas. Juntas, elas respondem por 58% do ICMS arrecadado no estado e empregam cerca de 1,4 milhão de pessoas.

Além disso, o Sistema conta com mais de 30 unidades e atua em todos os municípios capixabas, seja de forma presencial ou digital. A entidade também reúne 24 sindicatos empresariais e busca impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.