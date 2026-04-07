Clínicas lideram geração de empregos na saúde no Espírito Santo
Clínicas e consultórios responderam por 88 contratações no período, totalizando 11.704 empregos formais.
Clínicas, consultórios e serviços ambulatoriais lideraram a geração de empregos na área da saúde no Espírito Santo em janeiro. Esses estabelecimentos criaram a maior parte das vagas e, assim, reforçaram a expansão do setor no estado. Ao todo, a saúde abriu 127 novos postos formais e alcançou 61.605 vínculos com carteira assinada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, clínicas e consultórios responderam por 88 contratações no período, totalizando 11.704 empregos formais. Ao mesmo tempo, os serviços de complementação diagnóstica e terapêutica também avançaram, com saldo positivo de 24 vagas e um total de 6.836 trabalhadores. Esse desempenho, portanto, evidencia a ampliação das atividades fora do ambiente hospitalar.
Leia também: Último mês do Refis Vitória garante até 100% de desconto
Crescimento do setor
Na comparação com janeiro de 2025, o setor cresceu 3%. O número de vínculos passou de 59.804 para 61.605, o que representa a criação de 1.801 empregos. Enquanto isso, o setor de serviços como um todo registrou alta menor, de 2,2%. Dessa forma, a saúde reforça seu papel estratégico na economia capixaba.
Mesmo com o avanço de clínicas e serviços especializados, o atendimento hospitalar ainda concentra a maior parte dos empregos. Atualmente, o segmento reúne cerca de 60% dos vínculos formais, com 36.969 trabalhadores.
Coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza avalia que o cenário indica mudanças estruturais no setor.
“O crescimento reflete a abertura e expansão de clínicas e consultórios, o que fortalece o atendimento fora dos hospitais e amplia o acesso a serviços especializados”, explica.
Ainda conforme o coordenador, a demanda por exames laboratoriais, de imagem e procedimentos terapêuticos também cresce. Esse movimento, por sua vez, aponta para maior uso de tecnologia e aumento da complexidade no cuidado em saúde.
Perfil de contratações
Em relação ao perfil das contratações, os jovens de 18 a 24 anos lideraram a geração de empregos, com saldo positivo de 161 vagas. Além disso, trabalhadores com ensino médio completo se destacaram, com 196 oportunidades, o que demonstra a forte presença de funções técnicas e operacionais.
Por outro lado, Spalenza destaca que o setor segue como porta de entrada para o mercado de trabalho. Segundo ele, a concentração de vagas em funções operacionais e a participação expressiva de jovens reforçam essa característica.
Regionalmente, a criação de empregos se concentrou nos municípios mais populosos. A Região Metropolitana da Grande Vitória liderou o crescimento, com destaque para Vitória, que registrou saldo de 114 vagas. Em seguida aparecem Vila Velha, com 49, e Guarapari, com 25, consolidando-se como polos de oportunidades.
Os dados são do Connect Fecomércio-ES, com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Sobre o Sistema Fecomércio-ES
A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 431.803 empresas. Juntas, elas respondem por 58% do ICMS arrecadado no estado e empregam cerca de 1,4 milhão de pessoas.
Além disso, o Sistema conta com mais de 30 unidades e atua em todos os municípios capixabas, seja de forma presencial ou digital. A entidade também reúne 24 sindicatos empresariais e busca impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726