Concurso da iNOVA tem resultado final e chama aprovados

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde oficializou o resultado final do Concurso Público nº 01/2025 e abriu caminho para a contratação de novos profissionais no Hospital Estadual Dr. Dório Silva. Com a homologação, a instituição valida as listas de classificação e, ao mesmo tempo, avança para a próxima etapa do processo seletivo, que inclui as convocações previstas para maio.

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Ao todo, o concurso disponibiliza 932 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A seleção contempla candidatos de diferentes níveis de escolaridade. São 310 vagas para nível superior, 495 para nível técnico, 59 para nível médio e 68 para nível fundamental. Dessa forma, a estrutura do hospital recebe reforço em diversas áreas, desde o atendimento direto ao paciente até setores administrativos e logísticos.

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Agora, a fundação organiza os trâmites internos ao longo de abril. Nesse período, a equipe responsável estrutura o processo de integração dos novos servidores. Além disso, o planejamento busca garantir uma transição eficiente no atendimento hospitalar. A expectativa da gestão indica que as primeiras nomeações seguirão a ordem de classificação e atenderão às demandas técnicas da unidade.

Canal direto

Para facilitar o contato com os aprovados, a iNOVA Capixaba criou um canal direto de comunicação. Por meio do e-mail oficial, a equipe de Gente e Gestão orienta sobre documentação, exames admissionais e prazos. Assim, os candidatos conseguem acompanhar todas as etapas com mais agilidade e clareza.

Enquanto isso, os participantes devem acessar o site oficial da fundação para consultar as listas de classificação e os editais de convocação. A recomendação inclui manter os dados atualizados e acompanhar as publicações diárias. Esse acompanhamento, aliás, se torna essencial para evitar perda de prazos durante a fase de admissão.

Fundação Estadual de Inovação em Saúde

Criada em 2020 pelo Governo do Estado, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde consolidou sua atuação na gestão hospitalar ao longo dos últimos anos. Com autonomia administrativa e financeira, a instituição mantém vínculo com a Secretaria da Saúde e atua na modernização dos serviços públicos. Nesse sentido, o modelo adotado prioriza eficiência, controle de custos e melhoria contínua do atendimento, com foco direto na qualidade da saúde oferecida à população capixaba.