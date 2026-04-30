Concurso do cacau capixaba abre inscrições; veja como participar

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) reforça o apoio institucional ao 10º Concurso da Qualidade de Amêndoas do Cacau Capixaba, iniciativa que valoriza a produção sustentável e incentiva agricultores do Espírito Santo a investir em cacau fino. As inscrições seguem abertas até 22 de maio e podem ser feitas nos escritórios locais do instituto em todo o estado.

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Além disso, a Prefeitura de Linhares organiza o concurso, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e o Sindicato Rural de Linhares. Dessa forma, a iniciativa reúne uma ampla rede de instituições para fortalecer a cadeia produtiva do cacau capixaba.

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Como participar

Os produtores podem se inscrever em duas categorias distintas. Por um lado, participam aqueles com propriedades em Linhares. Por outro, entram na disputa agricultores dos demais municípios do Espírito Santo.

As inscrições também ocorrem presencialmente na secretaria municipal ou por formulário online. Enquanto isso, o Incaper atua diretamente na mobilização dos produtores e fará o recolhimento das amostras nas propriedades entre 25 de maio e 19 de junho, conforme o edital.

As análises

As análises das amêndoas ocorrerão no Centro de Inovação do Cacau, em Ilhéus, na Bahia. A comissão técnica avaliará critérios físicos, químicos, sensoriais e de sustentabilidade. Para isso, serão realizadas prova de corte, verificação da fermentação, análise de defeitos e degustação às cegas do licor e do chocolate produzidos a partir das amostras finalistas.

Portanto, a premiação está prevista para o dia 16 de setembro. Os cinco melhores colocados de cada categoria receberão troféus, certificados e prêmios que variam de R$ 2 mil a R$ 6 mil. Além disso, o concurso concederá o título de “Destaque Estadual” ao produtor com maior pontuação geral.