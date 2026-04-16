Concurso “Entre Versos e Rimas” abre inscrições em Vila Velha

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha abriu as inscrições para a 11ª edição do concurso literário “Entre Versos e Rimas”. Nesse sentido, o projeto atende alunos e servidores da rede municipal de ensino, que podem inscrever textos e obras artísticas até o dia 12 de junho.

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Desse modo, com o tema “Nossa Voz, Nosso Lugar: Identidades que nos Unem”, a edição incentiva produções que dialoguem com pertencimento ao território, diversidade cultural, além de tradições e histórias locais.

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Como participar

As escolas devem inscrever as produções nas categorias: poema, memória, crônica, desenho e capa do livro. Assim, todas as informações e orientações do concurso estão disponíveis no edital (Acesse aqui). Após todas as etapas do concurso, os trabalhos selecionados serão publicados em um livro, a ser lançado no segundo semestre deste ano, fechando o projeto.

“O projeto amplia o engajamento das unidades de ensino e da comunidade escolar, o que se reflete no aumento significativo do número de produções inscritas”, destacou a coordenadora das Bibliotecas Escolares, Eliana Terra.

A secretária de Educação, Carla Cabidel, destacou o sucesso da última edição. Isso porque, contou com o lançamento do audiobook, versão em áudio e vídeo do livro, com acessibilidade em Libras.

“Levamos o concurso literário para um outro nível de inclusão, que agora está acessível para pessoas surdas, cegas e/ou com algum tipo de dificuldade de ler o livro físico. Além disso, o projeto estimula a imaginação e a criatividade dos nossos alunos e servidores, o resultado é sempre surpreendente”, declarou.

Confira o audiobook da 10ª edição do Entre Versos e Rimas.