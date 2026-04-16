Festival de cinema movimenta cultura em Alegre

O Festival Internacional de Cinema de Alegre confirmou a seleção oficial dos curtas-metragens que integram sua programação e, com isso, movimenta o cenário cultural do sul do Espírito Santo. O evento acontece entre os dias 23 e 25 de abril de 2026, na Biblioteca Municipal de Alegre, com entrada gratuita para o público.

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Ao todo, a organização selecionou 43 produções para as mostras competitivas. Os filmes disputam nas categorias Panorama Capixaba, Competitiva Brasileira e Competitiva Internacional. Além disso, o festival também apresenta a mostra não competitiva Nascentes, voltada ao público infantojuvenil.

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Ainda nesse contexto, dois curtas receberam convite especial para compor as sessões de abertura e encerramento, já que a curadoria identificou nessas obras temas sensíveis à realidade do Caparaó e relevantes para o debate contemporâneo.

O evento ocorre em Alegre, cidade localizada no interior sul capixaba e considerada porta de entrada do Caparaó. A região reúne municípios próximos ao Parque Nacional do Caparaó e se destaca pela forte conexão entre cultura, natureza e identidade local. Nesse sentido, o festival surge como um espaço de encontro entre o cinema e a experiência coletiva, fortalecendo o intercâmbio cultural.

Quase mil filmes inscritos

Segundo a organização, a equipe avaliou 990 filmes inscritos antes de definir a seleção final. Como resultado, o festival reúne produções de diversos estados brasileiros, como Bahia, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, além de obras internacionais de países como Alemanha, Estados Unidos, França e México. Inclusive, alguns desses títulos terão estreia mundial ou nacional durante o evento.

Essa diversidade amplia as possibilidades narrativas e, ao mesmo tempo, enriquece a programação com diferentes linguagens e estilos. Assim, o público poderá assistir a filmes de ficção, documentário, animação e experimental, com abordagens que exploram relações humanas, conflitos sociais e questões internas. Dessa forma, o festival propõe experiências que estimulam reflexões e despertam emoções fora da rotina cotidiana.

Programação

Na abertura, o festival exibe o curta “Diálogo Bulbul”, dirigido coletivamente por Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino e Zimá Domingos. Já no encerramento, o público acompanha o documentário “Entre as Cinzas”, com direção de Daniel Calil e Renato Ogata.

Enquanto “Diálogo Bulbul” aposta na experimentação entre imagem e som para provocar reflexões sobre escuta e diálogo, “Entre as Cinzas” apresenta a atuação de uma brigada voluntária que combate incêndios criminosos e seus impactos na natureza e na comunidade. Assim, o filme reforça a importância da preservação ambiental e alerta para os riscos do uso irresponsável dos recursos naturais.

O festival resulta de uma iniciativa da Terracota Produções e da produtora De Repente o Rio. Além disso, a edição de 2026 conta com recursos do Funcultura e da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura. A Prefeitura de Alegre também apoia o evento ao disponibilizar o espaço das exibições.