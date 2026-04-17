Curso de canto gratuito abre vagas em Vitória

O projeto “Música para Todos” vai abrir inscrições para seleção de alunos para o curso de Introdução ao Canto Popular, voltado a pessoas interessadas em aprender os fundamentos teóricos e práticos da atividade de canto.

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O curso será ministrado na modalidade presencial, com previsão de início em maio deste ano, nas dependências da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

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Não é necessário conhecimentos prévios sobre música, bastando comprovar ter idade superior a 16 anos. Assim, a seleção se dará por ordem de inscrição. Dessa forma, a carga horária total do curso é de 120 horas, com aulas semanais, previstas para terem início em maio deste ano.

Assim, as inscrições estarão abertas a partir do dia 27 de abril, ao meio-dia, por meio de formulário online. O candidato deve baixar o edital do processo seletivo para obter todos os detalhes sobre seleção, matrícula e o conteúdo e regras do curso.

O projeto “Música para Todos” é uma parceria entre a Fames, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a Superintendência de Educação a Distância da Universidade Federal do Espírito Santo (Sead/Ufes) e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), do programa UniversidadES, do Governo do Estado.

Serviço:

Projeto Música para todos | Seleção de estudantes