Cursos do Senac abrem novas turmas em diversas cidades do Espírito Santo
Capacitações contemplam áreas estratégicas e estão disponíveis em diversas cidades do Espírito Santo
O Senac-ES abriu novas turmas para os meses de abril e maio em diversas regiões do Espírito Santo. A iniciativa amplia o acesso à qualificação profissional e, ao mesmo tempo, fortalece a inserção no mercado de trabalho. Além disso, a oferta contempla cursos alinhados às demandas atuais dos setores de comércio, serviços e turismo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As formações incluem cursos de curta duração e qualificações técnicas. Dessa forma, os alunos desenvolvem habilidades práticas e atualizam conhecimentos profissionais. Ao mesmo tempo, a instituição direciona os conteúdos para competências exigidas pelo setor produtivo, o que contribui para ampliar oportunidades de emprego.
Leia também: Workshop em Cachoeiro discute impacto da IA nas empresas capixabas
Entre as áreas contempladas, destacam-se gestão, tecnologia, saúde, idiomas, beleza, turismo e gastronomia. Em Cariacica, por exemplo, o Senac-ES disponibiliza cursos como Técnico em Enfermagem, Design de Sobrancelhas e o programa Jovem Programadora. Já em Colatina, a unidade oferece Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática e Inglês Básico.
Na Grande Vitória, a oferta também se diversifica. Em Vitória, há cursos como Cuidador de Idoso, Ferramentas de Marketing Digital e Comunicação Assertiva. Enquanto isso, em Vila Velha, a programação inclui Inteligência Artificial na Educação, Libras Básico e Barbeiro. Assim, a instituição amplia o acesso a diferentes áreas de formação.
A área de tecnologia, por sua vez, ganha destaque em várias unidades. Em Cachoeiro de Itapemirim e na Serra, por exemplo, o Senac-ES oferece o curso de Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial. Além disso, o Hotel-Escola Senac Ilha do Boi disponibiliza formação em Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios, o que reforça a integração entre inovação e mercado.
Mais cidades contempladas
Outros municípios também recebem novas turmas. Em Linhares, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus e Venda Nova do Imigrante, a instituição oferta cursos como Libras, Costureiro, Cuidador de Idoso, turismo de experiência e atendimento ao turista. Dessa maneira, o Senac-ES amplia a cobertura educacional em diferentes regiões do Estado.
As inscrições podem ser realizadas diretamente nas unidades do Senac-ES ou por meio do site oficial. Portanto, os interessados devem ficar atentos aos prazos e à disponibilidade de vagas, que são limitadas em algumas turmas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726