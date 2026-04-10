Cursos do Senac abrem novas turmas em diversas cidades do Espírito Santo

O Senac-ES abriu novas turmas para os meses de abril e maio em diversas regiões do Espírito Santo. A iniciativa amplia o acesso à qualificação profissional e, ao mesmo tempo, fortalece a inserção no mercado de trabalho. Além disso, a oferta contempla cursos alinhados às demandas atuais dos setores de comércio, serviços e turismo.

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As formações incluem cursos de curta duração e qualificações técnicas. Dessa forma, os alunos desenvolvem habilidades práticas e atualizam conhecimentos profissionais. Ao mesmo tempo, a instituição direciona os conteúdos para competências exigidas pelo setor produtivo, o que contribui para ampliar oportunidades de emprego.

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Entre as áreas contempladas, destacam-se gestão, tecnologia, saúde, idiomas, beleza, turismo e gastronomia. Em Cariacica, por exemplo, o Senac-ES disponibiliza cursos como Técnico em Enfermagem, Design de Sobrancelhas e o programa Jovem Programadora. Já em Colatina, a unidade oferece Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática e Inglês Básico.

Na Grande Vitória, a oferta também se diversifica. Em Vitória, há cursos como Cuidador de Idoso, Ferramentas de Marketing Digital e Comunicação Assertiva. Enquanto isso, em Vila Velha, a programação inclui Inteligência Artificial na Educação, Libras Básico e Barbeiro. Assim, a instituição amplia o acesso a diferentes áreas de formação.

A área de tecnologia, por sua vez, ganha destaque em várias unidades. Em Cachoeiro de Itapemirim e na Serra, por exemplo, o Senac-ES oferece o curso de Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial. Além disso, o Hotel-Escola Senac Ilha do Boi disponibiliza formação em Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios, o que reforça a integração entre inovação e mercado.

Mais cidades contempladas

Outros municípios também recebem novas turmas. Em Linhares, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus e Venda Nova do Imigrante, a instituição oferta cursos como Libras, Costureiro, Cuidador de Idoso, turismo de experiência e atendimento ao turista. Dessa maneira, o Senac-ES amplia a cobertura educacional em diferentes regiões do Estado.

As inscrições podem ser realizadas diretamente nas unidades do Senac-ES ou por meio do site oficial. Portanto, os interessados devem ficar atentos aos prazos e à disponibilidade de vagas, que são limitadas em algumas turmas.