Detran|ES leiloa 800 veículos com lances a partir de R$ 400

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) promove, nas próximas quarta (29) e quinta-feira (30), um novo leilão eletrônico de veículos conservados. Ao todo, estão sendo ofertados 800 veículos aptos a voltar à circulação, com opções que variam de motocicletas, com lances iniciais a partir de R$ 400,00, a veículos de maior porte, como uma picape S10, ano 2013, com valor inicial de R$ 22.000,00.

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O edital 02/2026 com todas as informações e o site do portal eletrônico estão publicados no site do Órgão. Veja aqui.

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Todo o processo de oferta de lances ocorre exclusivamente de forma on-line, por meio do portal www.gestaodeleiloes.com.br. No site, já é possível visualizar as fotos dos veículos e registrar lances antecipados.

Apesar das fotos disponíveis, a Autarquia recomenda que os arrematantes realizem a vistoria presencial dos bens antes do fechamento do negócio. As visitas podem ser feitas nos dias úteis previstos no edital, no Pátio Central do Detran|ES, localizado na Rua A, s/n, Campinho da Serra I, na Serra. Para isso, é necessário realizar o agendamento prévio exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

Os veículos disponíveis para leilão foram removidos ou apreendidos em fiscalizações de trânsito. Após o prazo legal sem que os proprietários originais reivindicassem os bens, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os veículos são destinados ao leilão público.

Alerta sobre leilões falsos

Tendo em vista a ocorrência de golpes de falsos leilões já registrados utilizando o nome do Órgão, o Detran|ES destaca que todos os leilões que realiza são eletrônicos e devem ser consultados exclusivamente no site oficial, na área de Editais de leilão de veículos.

O Departamento orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma aguarde a abertura do edital, que é amplamente divulgado, devendo acessar www.detran.es.gov.br e agendar uma vistoria no veículo que possa estar interessado. Além disso, o Órgão acrescenta que a vistoria de veículos leiloados pelo Detran|ES somente é realizada no Pátio Central do Detran|ES, localizado no município da Serra.

A Autarquia aconselha que as pessoas desconfiem e denunciem facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].