Dia de Campo impulsiona café conilon em Muniz Freire

A Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Aquicultura, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), realizou nesta quinta-feira (16), na Fazenda São José, localizada no bairro Santa Bárbara, o Dia de Campo da Cafeicultura.

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Nesse sentido, a ação reuniu produtores rurais, técnicos e autoridades com o objetivo de promover a qualificação e incentivar o cultivo do café conilon no município.

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Desse modo, o evento contou com a presença do prefeito Dito Silva, que destacou a relevância do setor cafeeiro para a economia local. “Muniz Freire tem sua economia fortemente ligada ao café. Investir em tecnologia e capacitação é valorizar quem impulsiona o desenvolvimento do nosso município”, afirmou.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário, Renato Bueno, a iniciativa busca apresentar novas oportunidades aos produtores. “O Dia de Campo foi pensado para demonstrar o potencial do café conilon, que apresenta boa adaptação ao nosso clima. Assim, queremos incentivar a diversificação e a expansão dessa cultura em Muniz Freire”, explicou.

A programação

A programação incluiu recepção, café da manhã, visitas a estações temáticas, palestra técnica e atividades de integração. Além disso, um dos destaques foi a palestra sobre o mercado do café conilon, ministrada por Dério Brioschi Júnior, especialista do setor.

“Existe um mercado promissor a ser explorado. A qualificação é essencial para ampliar a produção com qualidade. A iniciativa da Prefeitura é fundamental para esse avanço”, ressaltou.

O proprietário da Fazenda São José, Roberto Mesquita Vieira, anfitrião do encontro, enfatizou a importância da troca de conhecimento. “Receber um evento como este fortalece o produtor. O acesso a novas tecnologias impacta diretamente na produtividade e na rentabilidade”, destacou.

Já o produtor Oseir Figueiredo ressaltou a aplicação prática do conteúdo apresentado. “Adquirimos conhecimentos que podemos aplicar no dia a dia. Assim, esse tipo de ação contribui muito para o crescimento da atividade”, afirmou.

Desse modo, também participaram do evento secretários municipais, servidores públicos, representantes do Incaper e cafeicultores da região.