Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha em Vitória

Em razão do feriado do Dia do Trabalho, no dia 1º de maio, apenas os serviços essenciais da Prefeitura de Vitória (PMV) estarão funcionando neste dia.

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Os munícipes poderão se informar sobre variados serviços pelo Fala Vitória 156. Além do atendimento telefônico, o contato pode ser feito por meio do aplicativo Vitória Online ou do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

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Defesa Civil

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986.

Educação

Não haverá expediente nas unidades da rede municipal de ensino de Vitória na sexta-feira (01).

Unidades de saúde

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.

Pronto Atendimento

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.

Atenção Psicossocial

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.

Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.

Parques

Na sexta-feira (01), os parques urbanos estarão abertos das 5 às 22 horas. Já os parques de conservação (Fonte Grande, Vale do Mulembá, Tabuazeiro, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Gruta da Onça, Von Schilgen e o Revis da Mata Paludosa) funcionarão das 8h às 17h.

Restaurante Popular

O Restaurante funcionará em horário normal, das 11 às 14 horas para almoço e das 18 às 20 horas para o jantar.

Ruas de Lazer

Na sexta-feira (01), a Rua de Lazer de Camburi e do Centro funcionarão das 7 às 13 horas.