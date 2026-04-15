Doméstica é presa por furto em casa no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, na tarde desta terça-feira (14), uma doméstica de 33 anos por furto em residência no bairro Mata da Praia, em Vitória. A equipe do 4º Distrito Policial realizou a prisão em flagrante após a suspeita retornar ao local e confessar o crime.

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Mais cedo, as vítimas registraram ocorrência na unidade policial e relataram o desaparecimento de joias após a prestação de serviço realizada no dia 10 de abril. Segundo a família, a trabalhadora esteve no imóvel para limpeza e, logo após sua saída, perceberam a falta de diversos itens de valor.

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Posteriormente, a mesma prestadora entrou em contato para agendar um novo serviço, desta vez para passar roupas. No entanto, diante da suspeita, os moradores autorizaram o retorno e, ao mesmo tempo, organizaram uma estratégia para verificar a possível prática de furto.

Antes da chegada da suspeita, as vítimas deixaram uma bolsa com dinheiro dentro da residência. Em seguida, após determinado período, notaram a ausência de parte dos valores. Diante da situação, a Polícia Civil foi acionada e se deslocou até o endereço.

De acordo com o delegado titular do 4º Distrito Policial de Vitória, Guilherme Sodré, a suspeita foi questionada no local e, na presença de testemunhas, confessou a subtração do dinheiro, devolvendo a quantia imediatamente.

Além disso, ao ser interrogada sobre o furto anterior, a mulher informou que vendeu as joias a um estabelecimento de compra de ouro no município de Cariacica. A equipe policial entrou em contato com o responsável pelo local, que alegou não poder comparecer naquele momento e solicitou novo contato em data posterior.

Diante do flagrante, os policiais deram voz de prisão à suspeita, que foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória e autuada por furto. Como não pagou a fiança estipulada, a mulher seguiu para o Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.