Dono de carro furtado em Cachoeiro encontra veículo dentro de oficina em Itapemirim
Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos. O dono da oficina foi autuado pela Polícia Civil do Espírito Santo
O dono de um carro, modelo Volkswagen Gol, furtado em Cachoeiro de Itapemirim encontrou o próprio veículo dentro de uma oficina mecânica em Itaipava, no município de Itapemirim, neste sábado (25).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O furto ocorreu na sexta-feira (24), e o carro já apresentava sinais de adulteração quando foi localizado. A caixa de som, as tampas das rodas e os adesivos na lataria, por exemplo, já tinham sido retirados.
Além disso, a placa também foi substituida. De acordo com a Polícia Militar, a placa que estava no veículo estava registrada em nome do dono da oficina e pertencia a um carro modelo Volkswagen Parati.
Em depoimento à polícia, o dono da oficiana relatou que não sabia da procedencia do carro, que foi levado à oficina por um suspeito na sexta-feira (24). Disse ainda que trocou a placa por medo de manter o veículo sem identificação.
Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos. O dono da oficina foi autuado pela Polícia Civil do Espírito Santo por adulteração veicular e em seguida encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
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