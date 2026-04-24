Enem 2026: prazo de isenção é prorrogado; veja até quando

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Com isso, participantes do Espírito Santo e de todo o país podem fazer o pedido até 30 de abril. A medida também vale para quem precisa justificar ausência no Enem 2025.

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou a mudança nesta sexta-feira (24), data que marcava o encerramento do período original. A ampliação, portanto, garante mais tempo para que os candidatos regularizem a situação.

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Como pedir

Os interessados devem acessar a Página do Participante e utilizar o login único do Gov.br para solicitar a isenção ou enviar a justificativa. Além disso, o Inep concede a gratuidade a candidatos que atendem a critérios específicos.

Entre os perfis contemplados estão estudantes matriculados no último ano do ensino médio em escola pública em 2026. Também podem solicitar o benefício aqueles que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas, desde que a renda familiar seja de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Além disso, pessoas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), têm direito à isenção. Participantes do programa Pé-de-Meia também podem acessar o benefício, desde que atendam às exigências.

Mesmo com a aprovação da isenção, o candidato precisará realizar a inscrição no Enem 2026 dentro do prazo que ainda será divulgado pelo MEC. Ou seja, a gratuidade não garante a participação automática no exame.

A justificativa de ausência, por sua vez, é obrigatória para quem obteve isenção no Enem 2025, mas faltou aos dois dias de prova. Sem esse procedimento, o candidato não poderá solicitar nova isenção.

Pé-de-Meia

Os estudantes que participam do programa Pé-de-Meia ainda podem receber um incentivo adicional de R$ 200. No entanto, o pagamento só ocorre após a conclusão do ensino médio e a participação nos dois dias de prova.

Já os inscritos no CadÚnico precisam manter os dados atualizados. Caso contrário, o sistema pode negar o pedido de isenção. Por isso, a regularização cadastral se torna essencial para garantir o benefício.

O cronograma atualizado prevê que o resultado das solicitações será divulgado em 13 de maio. Em seguida, o prazo para recursos vai de 13 a 19 de maio, com resultado final previsto para o dia 25.

Criado há mais de duas décadas, o Enem se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O exame permite acesso a programas como o Sisu, o Prouni e o Fies, além de ser utilizado por instituições públicas e privadas.