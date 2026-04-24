Fapes investe R$ 3 milhões em pesquisa no Espírito Santo

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) anunciou, nesta sexta-feira (24), o resultado de seis editais voltados à difusão do conhecimento científico. Desse modo, ao todo, a instituição aprovou 214 propostas e destinou cerca de R$ 3 milhões para incentivar pesquisas, eventos e publicações acadêmicas no Estado.

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Os editais contemplam iniciativas que fortalecem a produção científica e ampliam o intercâmbio entre estudantes de pós-graduação e pesquisadores. Além disso, os recursos também apoiam a participação em eventos e a divulgação de resultados científicos, tanto no Brasil quanto no exterior.

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Os editais

No edital de Participação em Eventos Técnico-Científicos, a Fapes selecionou 92 propostas entre 109 inscritas. Desse total, 45 são de alunos e 47 de pesquisadores. Dessa forma, a chamada garante apoio financeiro para presença em congressos, seminários, workshops e outras atividades de curta duração.

Já o edital de Organização de Eventos Técnico-Científicos contemplou 42 das 55 propostas submetidas. Entre os projetos aprovados, 29 têm alcance estadual, 9 nacional e 4 internacional. A iniciativa busca fortalecer a realização de eventos acadêmicos no Espírito Santo.

Nos editais de Estágio e Visita Técnico-Científica, a fundação também ampliou as oportunidades de qualificação. Ao todo, 19 propostas foram aprovadas para estágio, sendo 14 de alunos e 5 de pesquisadores. Por outro lado, o edital de visitas contemplou 26 propostas, com 7 de estudantes e 19 de pesquisadores.

Além disso, o edital de Apoio à Editoração e Publicação de Periódicos Científicos selecionou 21 das 24 propostas inscritas. A chamada incentiva a consolidação de revistas científicas vinculadas a instituições de ensino e pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e acadêmico do Estado.

O edital de Publicação de Artigos Técnico-Científicos aprovou 14 das 23 propostas apresentadas. Assim, a iniciativa garante apoio financeiro para a divulgação de pesquisas realizadas em instituições capixabas, ampliando a visibilidade da produção científica local.