ES abre inscrições para mestrado gratuito em cafeicultura

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu inscrições para o Mestrado Profissional em Cafeicultura. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de maio. Assim, o curso será ofertado pelo Campus Itapina, em parceria com o Incaper e outras instituições, com foco na qualificação de profissionais para o setor cafeeiro.

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O programa é gratuito e tem duração de 24 meses. Além disso, a proposta prioriza a formação de especialistas capazes de desenvolver soluções inovadoras para a cafeicultura. O curso enfatiza pesquisa aplicada, sustentabilidade, tecnologia e transferência de conhecimento para o campo.

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As vagas

Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 11 vagas. Elas estão distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas. Assim, podem participar profissionais formados em áreas como Ciências Agrárias, Biológicas, Engenharias, Administração e Ciências Exatas, entre outras relacionadas.

As aulas

As aulas estão previstas para começar em agosto de 2026, no Ifes Campus Itapina, em Colatina. As atividades presenciais ocorrerão às quintas-feiras, nos períodos da tarde e da noite, e às sextas-feiras em tempo integral. Eventualmente, também poderão acontecer atividades aos sábados. Já as aulas práticas poderão ser realizadas tanto no Ifes quanto em unidades do Incaper.

O programa

O programa, lançado em 2025, está organizado em duas linhas de pesquisa: Manejo e Sustentabilidade do Cafeeiro e Tecnologia em Cafeicultura. Desse modo, o corpo docente reúne pesquisadores e extensionistas do Incaper, o que fortalece a integração entre ensino, pesquisa e extensão.

O processo seletivo será dividido em três etapas. Primeiro, haverá análise documental. Em seguida, avaliação de currículo. Por fim, os candidatos passarão pela análise do pré-projeto, com apresentação e arguição oral. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 200.