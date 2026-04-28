Intercâmbio Sedu 2026 abre 500 vagas; veja como se inscrever

O Governo do Estado abriu 500 vagas para o Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu 2026. A Secretaria da Educação (Sedu) publicou o Edital nº 15/2026 nesta terça-feira (28) e ampliou o número de oportunidades em relação ao ano anterior, quando foram ofertadas 350 vagas.

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As inscrições seguem exclusivamente on-line, por meio do portal Seleção Aluno, entre esta terça-feira (28) e a próxima segunda-feira (4). Podem participar estudantes com nível Básico (A2), matriculados nos cursos de idiomas dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI), conforme critérios definidos no edital. O processo seletivo, além disso, considera o desempenho e a trajetória escolar dos candidatos para garantir acesso mais equilibrado às vagas.

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Secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo destacou que o programa fortalece a formação dos estudantes ao proporcionar uma experiência internacional completa.

“Os selecionados participarão de um curso intensivo de três meses de inglês ou espanhol no exterior, com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado. O pacote inclui passagens, hospedagem, seguro-saúde, documentação e ajuda de custo de 400 dólares durante o intercâmbio. Além disso, os estudantes recebem o mesmo valor antes da viagem, com o objetivo de apoiar a preparação”, explica.

CEI

Atualmente, o Espírito Santo conta com 51 unidades dos CEI distribuídas nas 11 Superintendências Regionais de Educação. Essa estrutura, portanto, prepara os alunos para oportunidades acadêmicas e culturais em um cenário global.

Expansão do programa

Por fim, Andréa Guzzo informou, ainda, que o estado vai expandir o ensino de idiomas em 2026.

A proposta inclui a implantação de novos centros em municípios como Santa Maria de Jetibá, Conceição do Castelo, Itapemirim, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Baixo Guandu, Irupi, Ibatiba, Ibiraçu, João Neiva, Pinheiros, Alfredo Chaves, Piúma e Pedro Canário. Além disso, o governo ampliará a oferta em cidades estratégicas como Serra, Vitória, Viana, Vila Velha, Cariacica, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.