ES terá segunda-feira com chuva e queda de temperatura

A previsão do tempo indica que a segunda-feira será marcada por instabilidade em todo o Espírito Santo. Isso ocorre devido à umidade transportada pelos ventos costeiros. Dessa forma, o dia terá variação de nuvens e chuva fraca ao longo do período.

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Além disso, a chuva deve ocorrer em todas as regiões do estado. No entanto, ela será mais frequente nas áreas litorâneas. Ao mesmo tempo, as temperaturas máximas diminuem de forma acentuada. O vento sopra de fraco a moderado no litoral.

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Na Grande Vitória, o tempo segue com muitas nuvens e chuva fraca durante o dia. Além disso, o vento continua de fraco a moderado no litoral. A temperatura varia entre 22 °C e 34 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, o cenário se repete. Assim, há variação de nuvens e previsão de chuva fraca. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 21 °C e 34 °C. Já nas áreas altas, os termômetros ficam entre 17 °C e 32 °C.

Na Região Serrana, o tempo também permanece instável. Dessa maneira, a chuva fraca ocorre ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 19 °C e 32 °C. Já nas áreas altas, fica entre 17 °C e 30 °C.

Outras regiões

Na Região Norte, o céu apresenta variação de nuvens. Além disso, a chuva fraca ocorre ao longo do dia. As temperaturas variam entre 21 °C e 34 °C.

Na Região Noroeste, o cenário também segue instável. Assim, a previsão indica chuva fraca durante o dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 20 °C e 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 19 °C e 33 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o tempo segue com muitas nuvens e chuva fraca ao longo do dia. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. A temperatura varia entre 21 °C e 34 °C.