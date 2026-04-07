Espírito Santo avança no combate aos maus-tratos animais

O Espírito Santo intensificou o combate aos maus-tratos aos animais e registrou avanço nos indicadores de denúncias, resgates e responsabilização. Neste contexto, a campanha Abril Laranja reforça a importância da participação da população no enfrentamento desse tipo de crime.

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No primeiro trimestre de 2026, o Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) concluiu 27 procedimentos. Além disso, os investigadores realizaram 20 indiciamentos e quatro autuações em flagrante. Como resultado direto dessas ações, as equipes resgataram 65 animais em situação de risco.

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Segundo o delegado Leandro Piquet, responsável pelo núcleo, os números refletem o fortalecimento das denúncias e da atuação policial. Ao mesmo tempo, ele destaca o aumento do engajamento da sociedade. Dados do Disque-Denúncia 181 mostram crescimento contínuo nos registros: foram 1.021 denúncias no primeiro trimestre de 2024, 1.064 em 2025 e 1.785 em 2026.

Além disso, as autoridades registraram 127 ocorrências formais por meio de Boletim Unificado (BU) neste ano. Somados aos registros do Disque-Denúncia, o Estado contabilizou 1.912 denúncias no período, com média superior a 21 casos por dia.

De acordo com o delegado, o aumento nos números representa um avanço. Isso porque mais pessoas passaram a denunciar, o que permite resposta mais rápida das forças de segurança. Ele também atribui esse crescimento às campanhas de conscientização e à ampliação dos canais de denúncia, inclusive por aplicativos de mensagens.

Outro fator decisivo, segundo Piquet, é a atuação integrada entre diferentes setores. Protetores independentes, organizações não governamentais, prefeituras e forças de segurança atuam de forma conjunta. Enquanto voluntários participam dos resgates, o poder público investe em ações preventivas, como campanhas de castração e educação ambiental. Paralelamente, a Polícia Civil intensifica a investigação e responsabilização dos autores.

Com esse cenário, o Espírito Santo se consolida como referência nacional no combate aos maus-tratos. Neste Abril Laranja, o delegado reforça o alerta: a denúncia é essencial para interromper ciclos de violência e garantir proteção aos animais.

A campanha Abril Laranja, de caráter internacional, busca conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção animal. Durante o mês, órgãos públicos e entidades promovem ações educativas e operacionais, incentivando a participação ativa da população.