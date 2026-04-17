Espírito Santo supera média nacional no setor de compras

As famílias do Espírito Santo mantiveram o consumo em alta e superaram a média nacional em março. Mesmo com recuo no cenário brasileiro, o Estado seguiu em sentido oposto e apresentou desempenho positivo.

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O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) alcançou 110,4 pontos. Assim, o resultado ficou acima da média nacional, de 105,2 pontos, e também do Sudeste, com 107,8. Além disso, o indicador permanece acima do nível de satisfação há 22 meses consecutivos.

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Os dados fazem parte do levantamento do Connect Fecomércio-ES, com base em informações da Confederação Nacional do Comércio. Ao mesmo tempo, o índice funciona como um termômetro antecipado do varejo.

Entre os destaques, a capacidade de consumo das famílias atingiu 118 pontos. Dessa forma, o índice cresceu 0,6% e indicou maior segurança financeira. Por outro lado, a disposição para consumir ficou em 100,4 pontos. Ainda assim, o resultado aponta cautela por parte dos consumidores.

Além disso, o nível de consumo atual chegou a 108,1 pontos. Esse resultado representa o melhor desempenho para março desde 2018. Ao mesmo tempo, o índice ficou bem acima da média nacional, que registrou 93 pontos e apresentou queda.

Coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza explicou os fatores que impulsionam o cenário. Segundo ele, o aumento do acesso ao crédito e a intenção de compra de bens duráveis fortalecem o consumo.

André Spalenza afirmou que o crédito cresceu 2,2%. Além disso, a intenção de compra de bens duráveis avançou 3,9%. Para ele, esses fatores sustentam o desempenho positivo do comércio.

“O resultado de março indica um início de segundo trimestre com tendência positiva. O crédito amplia a capacidade de consumo e viabiliza compras de maior valor, principalmente de bens duráveis”, destacou.

Consumo cresce em todas as faixas de renda

O levantamento também mostra avanço entre diferentes perfis de renda. As famílias que recebem até 10 salários mínimos alcançaram 109,3 pontos. Enquanto isso, aquelas com renda superior registraram 117,9 pontos.

Dessa forma, o crescimento do consumo se distribui de maneira ampla no Estado. Além disso, o resultado reforça a confiança dos capixabas no cenário econômico.

A pesquisa completa está disponível no site oficial do Connect Fecomércio-ES.