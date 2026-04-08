Espírito Santo terá calor intenso e chuva localizada no Sul
Ao longo do dia, o sol aparece com força em boa parte do território capixaba.
O tempo permanece firme em grande parte do Espírito Santo nesta quarta-feira, com predomínio de sol e poucas nuvens. Além disso, as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. No entanto, a combinação entre calor e umidade favorece a formação de instabilidades no sul do Estado, especialmente na região do Caparaó.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao longo do dia, o sol aparece com força em boa parte do território capixaba. Contudo, no Sul, o aumento da nebulosidade ocorre gradualmente. Por isso, há previsão de pancadas de chuva à tarde, acompanhadas de trovoadas, principalmente nas áreas do Caparaó. Enquanto isso, nas demais regiões, não há expectativa de chuva.
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Grande Vitória, Sul e Serrana
Na Grande Vitória, o dia será de sol entre nuvens. Ainda assim, o tempo permanece estável, sem previsão de precipitações. Além disso, os ventos sopram com intensidade fraca a moderada no litoral. As temperaturas variam entre 22 °C e 34 °C, enquanto em Vitória os termômetros marcam mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.
Já na Região Sul, o cenário muda ao longo do dia. Pela manhã, o céu apresenta poucas nuvens. Entretanto, à tarde, o tempo instabiliza no Caparaó, com pancadas de chuva e trovoadas. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 23 °C e 36 °C. Por outro lado, nas áreas altas, os termômetros registram mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.
Na Região Serrana, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. Mesmo assim, não há previsão de chuva. As temperaturas nas áreas menos elevadas ficam entre 23 °C e 33 °C. Já nas áreas mais altas, variam entre 19 °C e 32 °C.
Norte e Noroeste
No Norte do Estado, o tempo segue estável, com poucas nuvens e sem registro de chuva. As temperaturas permanecem elevadas, com mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Da mesma forma, a Região Nordeste também registra sol entre nuvens e ausência de precipitações, com temperaturas na mesma faixa.
Por fim, na Região Noroeste, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva, enquanto as temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C nas áreas menos elevadas. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros oscilam entre 20 °C e 31 °C.
Assim, o cenário desta quarta-feira confirma a presença de calor em todo o Espírito Santo. Ainda que a maior parte do Estado mantenha o tempo firme, o Caparaó exige atenção devido à possibilidade de chuva no período da tarde.
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