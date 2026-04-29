Estradas rurais: intervenções melhoram escoamento agrícola no Sul do ES

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), segue intensificando as ações de conservação e manutenção das estradas rurais por meio do programa Caminhos do Campo. As intervenções têm como objetivo garantir melhores condições de tráfego, segurança e escoamento da produção agrícola.

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Entre as ações dos últimos dias, diversas frentes de trabalho foram executadas em municípios do Sul do Espírito Santo, contemplando serviços essenciais para a conservação das vias.

No trecho entre a sede, Cachoeirinha e Campo Belém, no município de Rio Novo do Sul, foi realizada a limpeza de dispositivos de drenagem, ação fundamental para evitar o acúmulo de água nas estradas e preservar a estrutura das vias, especialmente em períodos de chuva.

Já na região de Ribeirão do Cristo, em Alfredo Chaves, as equipes executaram serviços de capina e limpeza de dispositivos de drenagem, contribuindo para a melhoria da visibilidade e da segurança viária.

O município de Atílio Vivácqua também foi contemplado com manutenção de pavimento no trecho que liga a sede à comunidade de São Pedro, na ES-289, garantindo melhores condições de mobilidade para produtores e moradores da região.

Em Jerônimo Monteiro, foram realizadas ações de roçada, limpeza de dispositivos de drenagem e manutenção de pavimento na rodovia ES-483, no trecho entre a sede e a localidade de Oriente.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Carlos Tesch, a conservação das estradas rurais é estratégica para o desenvolvimento regional.

“A manutenção contínua das estradas é essencial para garantir segurança, mobilidade e boas condições de tráfego nas regiões rurais. Essas ações contribuem para o dia a dia das comunidades e para o fortalecimento das atividades no campo”, destacou o secretário.