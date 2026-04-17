Estudantes de Alegre criam podcast sobre povos indígenas

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ana Monteiro de Paiva, em Alegre, produziram um podcast sobre os povos indígenas do Espírito Santo. A atividade integrou tecnologia e educação no processo de aprendizagem.

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A proposta, intitulada “Vozes da Terra: Povos Indígenas do Espírito Santo”, envolveu pesquisa, roteiro, gravação e edição. Além disso, os próprios alunos conduziram todas as etapas do projeto.

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Professor de Geografia, Ronilson Oliveira Paulino organizou a atividade. Segundo ele, a iniciativa buscou ampliar o estudo da temática indígena no ambiente escolar. Além disso, o projeto incentivou o uso de ferramentas digitais.

Durante o desenvolvimento, os estudantes abordaram temas como presença, resistência e contribuição dos povos indígenas no Estado. Ao mesmo tempo, eles exploraram aspectos históricos, culturais, territoriais e sociais.

Além disso, os alunos organizaram informações, definiram conteúdos e produziram os episódios com recursos digitais. Dessa forma, desenvolveram habilidades ligadas à comunicação e à tecnologia.

Estudante da 1ª série do Ensino Médio, Estevão Silva Baudson destacou a experiência. Segundo ele, a atividade permitiu conhecer melhor a realidade dos povos indígenas do Espírito Santo. Além disso, o projeto ajudou no desenvolvimento de competências práticas.

O podcast já está disponível para acesso online. Assim, o público pode acompanhar o conteúdo produzido pelos estudantes por meio da plataforma digital.

Link de acesso: https://open.spotify.com/show/0hEgLhu9pm4OY2gyNrCYo7?si=d0e4598fe109467c