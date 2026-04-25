Estudantes denunciam câmeras dentro de banheiros de escola no ES
Após a repercussão do caso, a secretária estadual de Educação, Andrea Guzzo, se pronunciou oficialmente.
Estudantes da Escola Estadual José de Caldas Brito, em Linhares, flagraram câmeras de monitoramento instaladas nos banheiros feminino e masculino da instituição. O caso ganhou repercussão nesta sexta-feira (24) e causou revolta na comunidade escolar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Constrangidos, os alunos denunciaram a situação. Segundo eles, a presença dos equipamentos compromete a privacidade e causa sensação de exposição, especialmente entre as estudantes do sexo feminino.
A situação gerou indignação na comunidade escolar. Após a repercussão do caso, a secretária estadual de Educação, Andrea Guzzo, se pronunciou oficialmente.
“A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu), já retirou as câmaras instaladas nos banheiros da escola e já providenciamos o afastamento da diretora de suas funções. Também esclarecemos que a secretaria não autoriza a instalação de câmaras em espaços de uso íntimo como banheiros, por exemplo, que sofre a legislação do direito à privacidade. É importante também esclarecer que já providenciamos a instauração de responsabilidades nas condutas e a para proceder com demais encaminhamentos”, explicou a secretária.
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