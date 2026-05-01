Evento gratuito promove cultura e inclusão para pessoas com deficiência em Vitória

Vitória recebe, entre os dias 4 e 8 de maio, a quinta edição do Festival PCD – Pinta, Canta e Dança, com uma programação gratuita voltada à inclusão cultural de pessoas com deficiência. O evento reúne oficinas, mostra de cinema, palestras e apresentações abertas ao público, com foco na acessibilidade e na diversidade.

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Patrocinado pela EDP e com apoio do Sesc Glória, o festival conta com realização do Movimento Cidade Projetos Criativos, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult) e da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC). Além disso, as atividades acontecem no Sesc Glória, no Centro, e na APAE Vitória, em Bento Ferreira.

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Programação

Durante cinco dias, o público poderá participar de oficinas de artes visuais, música e expressão corporal. Artistas de diferentes regiões conduzem as atividades, como Rafael Odrus (DF), Keyla Ferreira (SP) e Luiz Amorim (PR). Paralelamente, a Mostra de Cinema “Outros Sentidos” exibe curtas-metragens sobre deficiência e diversidade, seguida de bate-papo com o cineasta Daniel Gonçalves no encerramento.

No último dia, 8 de maio, os participantes apresentam os resultados das oficinas em uma mostra aberta, encerrando o evento com confraternização. As inscrições para oficinas seguem abertas até 27 de abril, enquanto o Banco de Currículos PcD recebe envios até 31 de maio, conectando profissionais ao mercado de trabalho.

Sócia-diretora do Movimento Cidade, Luísa Costa afirma que o festival busca ampliar o acesso à cultura. Segundo ela, a proposta é criar espaços onde todas as pessoas possam se expressar e se reconhecer. Ainda assim, o evento se destaca por contar com uma equipe formada majoritariamente por profissionais PcD, garantindo uma experiência inclusiva desde a organização até a execução.

Confira a programação completa

04 de maio (segunda-feira)

Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”, Ministrada por Rafael Odrus (DF)

Local: APAE Vitória

Horário: 13h às 17h

Oficina de Expressão Corporal: “Corpo em Movimento”, Ministrada por Keyla Ferreira (SP)

Local: SESC GLÓRIA (Sala de Dança)

Horário: 14h às 18h

Oficina de Música “Som e Sensação”, Ministrada por Luiz Amorim (PR)

Local: SESC GLÓRIA (Sala da Palavra)

Horário: 14h às 18h

05 de maio (terça-feira)

Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”, Ministrada por Rafael Odrus (DF)

Local: APAE Vitória

Horário: 13h às 17h

Oficina de Expressão Corporal: “Corpo em Movimento”, Ministrada por Keyla Ferreira (SP)

Local: SESC GLÓRIA (Sala de Dança)

Horário: 14h às 18h

Oficina de Música “Som e Sensação”, Ministrada por Luiz Amorim (PR)

SESC GLÓRIA (Sala da Palavra)

Horário: 14h às 18h

06 de maio (quarta-feira)

Sala de Cinema SESC (aberta aos alunos do projeto)

Horário: 14h

Mostra de Cinema “Outros Sentidos”

Sessão 1

Nem a Cores, de Gabriela Bagrichevsky Callado, documentário / experimental, 15min

Assexybilidade, de Daniel Gonçalves, documentário, 21min

Deffuturismo 03 – a humanidade diversa, de João Paulo Lima, experimental, 11min

Seliberation #3, de Estela Lapponi, experimental, 6min

Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”,Ministrada por Rafael Odrus (DF)

Local: APAE Vitória

Horário: 13h às 17h

Oficina de Expressão Corporal: “Corpo em Movimento”, Ministrada por Keyla Ferreira (SP)

Local: SESC GLÓRIA (Sala de Dança)

Horário: 15h às 18h

Oficina de Música “Som e Sensação”, Ministrada por Luiz Amorim (PR)

Local: SESC GLÓRIA (Sala da Palavra)

Horário: 15h às 18h

07 de maio (quinta-feira)

Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”, Ministrada por Rafael Odrus (DF) – Entrega dos certificados

Local: APAE Vitória

Horário: 13h às 17h

Oficina de Expressão Corporal: “Corpo em Movimento”, Ministrada por Keyla Ferreira (SP) – Entrega dos certificados

Local: SESC GLÓRIA (Sala de Dança)

Horário: 14h às 18h

Oficina de Música “Som e Sensação”,Ministrada por Luiz Amorim (PR) – Entrega dos certificados

Local: SESC GLÓRIA (Sala da Palavra)

Horário: 14h às 18h

Sala de Cinema SESC (aberta ao público)

Sessão 1

Horário: 15h

Mostra de Cinema “Outros Sentidos”

Nem a Cores, de Gabriela Bagrichevsky Callado, documentário / experimental, 15min

Assexybilidade, de Daniel Gonçalves, documentário, 21min

Deffuturismo 03 – a humanidade diversa, de João Paulo Lima, experimental, 11min

Seliberation #3, de Estela Lapponi, experimental, 6min

Sessão 2

Horário: 16h

Mona, de Mona Rikumbi, documentário, 6min

Olho Vivo, de Jéssica Teixeira e João Fontenele, documentário, 18min

Dentro da Cena, de Edgar Jacques, Tatiana Baruel, documentário, 18min

Nascida com a Manhã, de João Giry, documentário, 21’

08 de maio (sexta-feira)

Local: SESC GLÓRIA (Teatro)

14h – Evento de encerramento

Abertura das apresentações finais das Oficinas

Mestre de Cerimônia

Apresentação do projeto – fala MC

Apresentação do projeto – fala patrocinadora

Apresentação do projeto – fala de apoiadora

15h15 – Bate papo com o cineasta e curador da Mostra de Cinema “Outros Sentidos” – Daniel Gonçalves e João Giry – diretores dos curtas

15h45 – Apresentação Oficina de Música “Som e Sensação”

16h – Apresentação Oficina Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”

16h15 – Apresentação Oficina Expressão Corporal “Corpo em Movimento”

16h40 – Apresentação musical com Luiz Amorim

17h – 18h – Confraternização

Serviço

Data: 04 a 08 de maio

Horário: 9h às 19h

Locais:

SESC GLÓRIA – Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória – ES./ APAE Vitória / Endereço: R. Aluysio Simões, 185 – Bento Ferreira, Vitória – ES.