Evento gratuito promove cultura e inclusão para pessoas com deficiência em Vitória
Durante cinco dias, o público poderá participar de oficinas de artes visuais, música e expressão corporal.
Vitória recebe, entre os dias 4 e 8 de maio, a quinta edição do Festival PCD – Pinta, Canta e Dança, com uma programação gratuita voltada à inclusão cultural de pessoas com deficiência. O evento reúne oficinas, mostra de cinema, palestras e apresentações abertas ao público, com foco na acessibilidade e na diversidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Patrocinado pela EDP e com apoio do Sesc Glória, o festival conta com realização do Movimento Cidade Projetos Criativos, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult) e da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC). Além disso, as atividades acontecem no Sesc Glória, no Centro, e na APAE Vitória, em Bento Ferreira.
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Programação
Durante cinco dias, o público poderá participar de oficinas de artes visuais, música e expressão corporal. Artistas de diferentes regiões conduzem as atividades, como Rafael Odrus (DF), Keyla Ferreira (SP) e Luiz Amorim (PR). Paralelamente, a Mostra de Cinema “Outros Sentidos” exibe curtas-metragens sobre deficiência e diversidade, seguida de bate-papo com o cineasta Daniel Gonçalves no encerramento.
No último dia, 8 de maio, os participantes apresentam os resultados das oficinas em uma mostra aberta, encerrando o evento com confraternização. As inscrições para oficinas seguem abertas até 27 de abril, enquanto o Banco de Currículos PcD recebe envios até 31 de maio, conectando profissionais ao mercado de trabalho.
Sócia-diretora do Movimento Cidade, Luísa Costa afirma que o festival busca ampliar o acesso à cultura. Segundo ela, a proposta é criar espaços onde todas as pessoas possam se expressar e se reconhecer. Ainda assim, o evento se destaca por contar com uma equipe formada majoritariamente por profissionais PcD, garantindo uma experiência inclusiva desde a organização até a execução.
Confira a programação completa
04 de maio (segunda-feira)
Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”, Ministrada por Rafael Odrus (DF)
- Local: APAE Vitória
- Horário: 13h às 17h
Oficina de Expressão Corporal: “Corpo em Movimento”, Ministrada por Keyla Ferreira (SP)
- Local: SESC GLÓRIA (Sala de Dança)
- Horário: 14h às 18h
Oficina de Música “Som e Sensação”, Ministrada por Luiz Amorim (PR)
- Local: SESC GLÓRIA (Sala da Palavra)
- Horário: 14h às 18h
05 de maio (terça-feira)
Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”, Ministrada por Rafael Odrus (DF)
- Local: APAE Vitória
- Horário: 13h às 17h
Oficina de Expressão Corporal: “Corpo em Movimento”, Ministrada por Keyla Ferreira (SP)
- Local: SESC GLÓRIA (Sala de Dança)
- Horário: 14h às 18h
Oficina de Música “Som e Sensação”, Ministrada por Luiz Amorim (PR)
SESC GLÓRIA (Sala da Palavra)
- Horário: 14h às 18h
06 de maio (quarta-feira)
Sala de Cinema SESC (aberta aos alunos do projeto)
- Horário: 14h
Mostra de Cinema “Outros Sentidos”
Sessão 1
Nem a Cores, de Gabriela Bagrichevsky Callado, documentário / experimental, 15min
Assexybilidade, de Daniel Gonçalves, documentário, 21min
Deffuturismo 03 – a humanidade diversa, de João Paulo Lima, experimental, 11min
Seliberation #3, de Estela Lapponi, experimental, 6min
Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”,Ministrada por Rafael Odrus (DF)
- Local: APAE Vitória
- Horário: 13h às 17h
Oficina de Expressão Corporal: “Corpo em Movimento”, Ministrada por Keyla Ferreira (SP)
- Local: SESC GLÓRIA (Sala de Dança)
- Horário: 15h às 18h
Oficina de Música “Som e Sensação”, Ministrada por Luiz Amorim (PR)
- Local: SESC GLÓRIA (Sala da Palavra)
- Horário: 15h às 18h
07 de maio (quinta-feira)
Oficina de Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”, Ministrada por Rafael Odrus (DF) – Entrega dos certificados
- Local: APAE Vitória
- Horário: 13h às 17h
Oficina de Expressão Corporal: “Corpo em Movimento”, Ministrada por Keyla Ferreira (SP) – Entrega dos certificados
- Local: SESC GLÓRIA (Sala de Dança)
- Horário: 14h às 18h
Oficina de Música “Som e Sensação”,Ministrada por Luiz Amorim (PR) – Entrega dos certificados
- Local: SESC GLÓRIA (Sala da Palavra)
- Horário: 14h às 18h
Sala de Cinema SESC (aberta ao público)
Sessão 1
- Horário: 15h
Mostra de Cinema “Outros Sentidos”
Nem a Cores, de Gabriela Bagrichevsky Callado, documentário / experimental, 15min
Assexybilidade, de Daniel Gonçalves, documentário, 21min
Deffuturismo 03 – a humanidade diversa, de João Paulo Lima, experimental, 11min
Seliberation #3, de Estela Lapponi, experimental, 6min
Sessão 2
- Horário: 16h
Mona, de Mona Rikumbi, documentário, 6min
Olho Vivo, de Jéssica Teixeira e João Fontenele, documentário, 18min
Dentro da Cena, de Edgar Jacques, Tatiana Baruel, documentário, 18min
Nascida com a Manhã, de João Giry, documentário, 21’
08 de maio (sexta-feira)
- Local: SESC GLÓRIA (Teatro)
- 14h – Evento de encerramento
Abertura das apresentações finais das Oficinas
Mestre de Cerimônia
Apresentação do projeto – fala MC
Apresentação do projeto – fala patrocinadora
Apresentação do projeto – fala de apoiadora
- 15h15 – Bate papo com o cineasta e curador da Mostra de Cinema “Outros Sentidos” – Daniel Gonçalves e João Giry – diretores dos curtas
- 15h45 – Apresentação Oficina de Música “Som e Sensação”
- 16h – Apresentação Oficina Artes Visuais “Mural do Silêncio: Cores que falam”
- 16h15 – Apresentação Oficina Expressão Corporal “Corpo em Movimento”
- 16h40 – Apresentação musical com Luiz Amorim
- 17h – 18h – Confraternização
Serviço
- Data: 04 a 08 de maio
- Horário: 9h às 19h
- Locais:
SESC GLÓRIA – Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória – ES./ APAE Vitória / Endereço: R. Aluysio Simões, 185 – Bento Ferreira, Vitória – ES.
- Inscrições para Banco de Talentos PcD
- Período: até 31 de maio de 2026
- Inscrições para as oficinas gratuitas Vitória
- Período: até 27 de abril de 2026
- Oficinas: Música, Expressão Corporal e Artes Visuais
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