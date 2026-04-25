Fapes contempla 214 propostas em seis editais científicos; veja a lista de aprovados

Acabou a espera. A lista com os aprovados nos editais de Participação em Eventos Técnico-Científicos, Organização de Eventos Técnico-Científicos, Estágio Técnico-Científico, Visita Técnico-Científica, Apoio à Editoração e Publicação de Periódicos Científicos e Publicação de Artigos Técnico-Científicos já estão disponíveis.

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A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou, nesta sexta-feira (24), as 214 propostas contempladas nas seis chamadas que visam difundir o conhecimento científico gerado nas academias capixabas e promover o intercâmbio dos estudantes da pós-graduação do Estado. O investimento total será de cerca de R$ 3 milhões.

Edital Participação em Eventos Técnico-Científicos

O edital apoia financeiramente pesquisadores e alunos para participação em eventos técnico-científicos de curta duração, como congressos, simpósios, workshops, seminários, mostras, feiras, jornadas científicas, ciclos de conferências e fóruns.

No geral, foram contempladas 92 das 109 propostas submetidas nesta chamada pública. A divisão por categorias ficou da seguinte forma: 45 propostas foram selecionadas na categoria “aluno” e 47 na categoria “pesquisador”. Confira abaixo a lista completa:

02/2026 – Participação em Eventos Técnico-Científicos: Clique aqui e acesse o resultado

Edital Organização de Eventos Técnico-Científicos

O edital oferece apoio financeiro para a organização de eventos técnico-científicos de curta duração, como, por exemplo, congressos, simpósios, workshops, seminários, mostras, feiras, entre outros.

Ao todo, 55 propostas foram submetidas na 1ª chamada e, dessas, 42 foram contempladas – sendo 29 eventos de abrangência estadual, 9 nacionais e 4 internacionais. Confira abaixo a lista completa:

03/2026 – Organização de Eventos Técnico-Científico: Clique aqui e acesse o resultado

Editais Visita e Estágio Técnico-Científicos

Os editais concedem auxílio financeiro para a realização de estágios e visitas técnico-científicas em laboratórios ou centros de pesquisa no País ou no exterior. Ao todo, 19 propostas foram contempladas na chamada de Estágio, sendo 14 para alunos e 5 para pesquisadores. Já a de Visita contemplou 26 propostas, sendo 7 para alunos e 19 para pesquisadores. Confira abaixo a lista completa:

Edital Apoio à Editoração e Publicação de Periódicos Científicos

A chamada apoia financeiramente periódicos científicos capixabas vinculados a Instituição de Ensino Superior e/ou Pesquisa (IES/P), incentiva sua editoração e publicação, fortalece sua consolidação e contribui para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Espírito Santo. Ao todo, foram contempladas 21 das 24 propostas submetidas na chamada pública. Confira abaixo a lista completa:

27/2025 – Apoio à Editoração e Publicação de Periódicos Científicos: Clique aqui e acesse o resultado

Edital Publicação de Artigos Técnico-Científicos

Este edital incentiva a publicação científica e tecnológica no Espírito Santo por meio da concessão de auxílio financeiro para publicação de artigos técnico-científicos que apresentem resultados de pesquisa desenvolvidas em IES/P no estado. A chamada selecionou 14 das 23 propostas. Confira abaixo a lista completa: