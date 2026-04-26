Feminicídio no ES: mulher mata companheira após discussão

Uma mulher matou a companheira durante uma discussão sobre o fim do relacionamento, neste sábado (25), no bairro Jardim Planalto, em Pinheiros.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima já foi encontrada morta. Ela tinha várias perfurações pelo corpo.

A arma usada na prática do feminicídio foi apreendida. Entretanto, o tipo de objeto não foi especificado.

A agressora, de 43 anos, confessou o crime, segundo a PM. Ela foi presa em flagrante pela Polícia Civil e vai reesponder pelo crime de feminicídio.