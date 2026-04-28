Festival de Música e Sustentabilidade agita Itaipava com shows gratuitos

O Festival de Música e Sustentabilidade – Edição Itapemirim movimenta Itaipava entre quinta-feira (30) e sábado (02). O evento acontece sempre das 18h à meia-noite e oferece programação gratuita com shows, gastronomia e feira de produtos locais.

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A organização monta a estrutura na Avenida Itapemirim, local onde funciona há 25 anos a tradicional Feira do Sol. Assim, o espaço reúne diferentes experiências, desde apresentações musicais até culinária variada e produtos artesanais. Além disso, o evento também integra iniciativas ligadas à economia criativa.

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Durante os três dias, o festival reúne artistas locais e regionais no palco. Na quinta-feira (30), Wander Leal Acústico se apresenta às 19h. Em seguida, Rafael Forró Raiz sobe ao palco às 22h. Já na sexta-feira (1º de maio), Vinícius Herkenhof se apresenta às 19h. Logo depois, a dupla Édson Mineiro e Goiano encerra a noite às 22h. Por fim, no sábado (02), Reder Matos se apresenta às 19h, enquanto Mirela Moreira encerra o evento às 22h.

Além dos shows, o festival reúne 36 expositores com produtos nas áreas de gastronomia e artesanato. Ao mesmo tempo, o evento promove ações voltadas à sustentabilidade, como o Projeto Tampinhas do Bem, que incentiva a reciclagem e a educação ambiental.

A realização é da Cultura & Esporte Produções, enquanto a organização fica por conta da HC Produções. O evento conta ainda com apoio da Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, além de outras instituições parceiras.

Dessa forma, o festival reúne música, cultura e iniciativas sustentáveis. Além disso, o evento fortalece a economia local e amplia a visibilidade de pequenos negócios da região.

Programação

Quinta-feira (30/04)

19h – Wander Leal Acústico

22h – Rafael Forró Raiz

Sexta-feira (01/05)

19h – Vinícius Herkenhof

22h – Édson Mineiro e Goiano

Sábado (02/05)

19h – Reder Matos

22h – Mirela Moreira

Festival de Música e Sustentabilidade – Itapemirim/Itaipava