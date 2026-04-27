Festival em Conceição do Castelo terá área kids, pipoca e algodão doce de graça

O festival gastronômico que será realizado na emancipação política de Conceição do Castelo, nos dias 1, 2 e 3 de maio vai ter atração especial para a criançada. Uma área kids repleta de opções, além de pipoca e algodão doce, estará disponível de graça.

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O evento acontece no Sanfonão. A abertura acontece na sexta-feira (1º), a partir das 19h, com a feira gastronômica reunindo sabores variados, cervejas artesanais, artesanato local e espaço para empreendedores da cidade. A noite segue com música ao vivo, trazendo o Projeto Acústico às 20h e Guilherme Otávio às 22h, garantindo o clima de celebração logo no primeiro dia.

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No sábado (2), o festival mantém o ritmo com abertura também às 19h. A programação musical conta com Maylon Meira às 20h, Luiza Andrade às 22h e Felipe Fantin encerrando a noite à meia-noite. O espaço ainda oferece uma área kids com brinquedos, pipoca e algodão doce liberados, tornando o ambiente ideal para famílias aproveitarem juntas.

Já no domingo (3), a programação começa cedo, com a 1ª Corrida de Emancipação às 8h, reunindo atletas e incentivando a prática esportiva. A partir das 11h, a feira gastronômica volta a funcionar, acompanhada do show de Preguinho. Durante a tarde, o público poderá prestigiar apresentações culturais com o Grupo de Dança Folclórico Imperial Português às 14h e o Grupo Folia de Reis às 15h. Às 16h, acontece o tradicional sorteio beneficente da APAE.

Encerrando a programação, a música retorna ao palco com Charles Vincentin às 18h e a dupla Pedro e Luan às 20h, finalizando o evento em grande estilo.

Com entrada gratuita e uma programação diversificada, o festival reforça o espírito comunitário e celebra a identidade cultural de Conceição do Castelo, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de alegria, tradição e boas experiências.