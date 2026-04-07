Fiéis levam rosas ao Convento no oitavário da Penha

O segundo dia do oitavário da Festa da Penha 2026 reuniu centenas de fiéis no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (6). A celebração seguiu o tema “Onde houver tristeza que eu leve a alegria” e integrou a programação tradicional da festividade religiosa.

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O padre Antônio da Rocha Monteiro presidiu a missa e conduziu a celebração com a participação de devotos de diversas regiões do Espírito Santo. Além disso, fiéis da área pastoral Serrana da Arquidiocese de Vitória marcaram presença, reunindo paróquias de municípios da Região Serrana. Dessa forma, o oitavário reforçou a prática espiritual que estende a solenidade em oito dias de oração.

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Durante a celebração, os participantes levaram rosas cultivadas nas montanhas capixabas até o altar. Esse gesto representou a entrega simbólica da fé de cada fiel. Ao mesmo tempo, as flores reforçaram a tradição cristã, que associa a oferta à pureza, à criação e à devoção mariana.

Durante a homilia, o padre César Augusto Fleger Delamelina destacou o significado da Ressurreição de Cristo como sinal de contradição. Ele abordou o papel das mulheres como testemunhas da ressurreição e ressaltou a importância do anúncio da verdade. Além disso, a reflexão ocorreu no contexto do tempo pascal, que celebra a vitória de Cristo sobre a morte.

Ainda assim, o padre reforçou que a crença na Ressurreição sustenta a fé cristã. Ele também enfatizou o chamado missionário dos fiéis, que devem anunciar a mensagem com coragem. Dessa maneira, a homilia destacou a centralidade do anúncio pascal na vida da Igreja.

Fé e solidariedade

O segundo dia também incluiu um momento devocional e a bênção dos alimentos levados pelos participantes. Esses itens serão destinados a instituições assistenciais. Frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha, destacou a iniciativa como forma de ampliar o alcance da festa para além do espaço religioso. Assim, a ação reforçou a dimensão caritativa da fé.

A programação segue no terceiro dia do oitavário, na terça-feira (7), com missas às 7h, 9h e 11h na Capela do Convento. Além disso, a Penha Peregrina ocorre em Alfredo Chaves e em Cariacica. No período da tarde, o Campinho do Convento recebe atividades devocionais e missa. À noite, o evento inclui o tradicional “Toda Terça Tem Terço”, com transmissões pela TV, rádios e internet.

A Festa da Penha 2026 conta com promoção da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação das Obras Franciscanas. O evento também reúne parcerias institucionais e apoio de patrocinadores e órgãos públicos.