Fiscalização da PRF resulta em três veículos recuperados no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou três veículos com sinais identificadores adulterados em um curto intervalo de tempo, durante fiscalizações realizadas em Aracruz, no norte do Espírito Santo. As ocorrências aconteceram em sequência e mobilizaram a equipe em diferentes abordagens ao longo da rodovia.

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Inicialmente, os policiais abordaram uma motocicleta durante uma fiscalização de rotina. No entanto, ao realizarem uma inspeção detalhada, identificaram a supressão total dos sinais identificadores, como a numeração do chassi. Dessa forma, a equipe não conseguiu verificar a procedência do veículo no momento da abordagem.

Em seguida, os agentes encaminharam o condutor e a motocicleta à delegacia. Contudo, durante o deslocamento, a equipe visualizou uma segunda motocicleta em situação suspeita. Assim, os policiais realizaram nova abordagem e constataram o mesmo tipo de irregularidade: a ausência completa dos elementos de identificação, o que caracteriza adulteração veicular.

Posteriormente, após apresentarem as duas ocorrências, os agentes retornaram à rodovia. Nesse momento, abordaram um automóvel modelo VW/Jetta. Durante a fiscalização, a equipe identificou indícios de adulteração. Além disso, após análise técnica, confirmou que o veículo possuía registro de roubo no estado do Rio de Janeiro.

Por fim, os policiais encaminharam os três veículos e seus respectivos condutores à 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Aracruz, para os procedimentos legais.

A PRF destacou que a identificação de veículos adulterados exige conhecimento técnico e atenção constante. Além disso, a corporação reforçou que esse tipo de fiscalização é fundamental no combate a crimes como furto, roubo e receptação de veículos, contribuindo diretamente para a segurança nas rodovias federais.