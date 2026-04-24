Fiscalização flagra transporte irregular de cargas no Sul do ES

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, flagrou o transporte de pedras ornamentais sem documentação fiscal nesta quinta-feira (23), durante uma operação na Rodovia Lúcio Meira, no trecho entre Cachoeiro de Itapemirim e Muqui.

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A ação ocorreu nas proximidades do Clube dos Passarinheiros, no bairro Aeroporto, e teve como foco combater a circulação irregular de mercadorias.

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Durante a abordagem, os auditores fiscais identificaram cargas de chapas de granito, quartzito e mármore, além de plantas ornamentais, sendo transportadas em desacordo com a legislação tributária. Ao todo, a equipe lavrou seis autos de infração, que somam R$ 52.203,29, considerando impostos devidos e penalidades aplicadas.

Além disso, parte do valor, correspondente a R$ 19.306,39, foi recolhida pelos contribuintes no momento da fiscalização. Dessa forma, a operação demonstrou efetividade no controle do transporte irregular e na recuperação imediata de tributos.

O subgerente fiscal da Região Sul, o auditor fiscal Florentino Dalfior Junior, destacou a importância das ações realizadas em rodovias. Segundo ele, esse tipo de operação contribui para coibir irregularidades, assegurar o recolhimento correto de impostos e manter o equilíbrio entre os contribuintes que atuam dentro da legalidade.

Ao mesmo tempo, a Receita Estadual mantém a fiscalização como estratégia contínua para evitar a sonegação e garantir o cumprimento das obrigações fiscais. Assim, a atuação em pontos estratégicos reforça o controle sobre o trânsito de mercadorias no Espírito Santo e amplia a segurança nas operações comerciais.