Fórum da Undime-ES terá programação focada em gestão
A organização reforça o chamado para as equipes garantirem a participação.
O XXII Fórum Estadual da Undime-ES se aproxima e mobiliza profissionais da educação em todo o Espírito Santo. Nesse sentido, o evento acontece nos dias 29 e 30 de abril, em Vitória, e reúne diretores escolares, dirigentes municipais, subsecretários e pedagogos em uma programação voltada à gestão educacional com equidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Desse modo, a organização reforça o chamado para as equipes garantirem a participação. Além disso, quem ainda não realizou a inscrição deve se apressar. Isso porque os 300 primeiros inscritos recebem um brinde exclusivo e personalizado, o que amplia o interesse pelo evento.
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O fórum
O fórum busca fortalecer o trabalho das redes de ensino. Dessa forma, a programação inclui palestras, painéis e rodas de conversa que abordam temas como planejamento estratégico, financiamento da educação e gestão pedagógica orientada por dados.
Além disso, o encontro também discute questões essenciais, como equidade, proteção escolar e cultura de paz. Com isso, o evento busca ampliar o debate sobre práticas que garantam o direito à aprendizagem e promovam uma educação mais inclusiva e eficiente.
O fórum será realizado no Centro de Celebrações, localizado na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, na capital capixaba. Portanto, a expectativa é de grande participação de profissionais de diferentes municípios, o que reforça a importância do encontro para o fortalecimento da educação pública no estado.
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