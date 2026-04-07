Game educativo destaca legado de Zacimba Gaba nas escolas do ES

Desenvolvedores do estúdio capixaba Ludo Thinking criaram um jogo digital que já impacta o ensino de história na rede pública do Espírito Santo. A iniciativa apresenta, de forma interativa, a trajetória de Zacimba Gaba, liderança negra que simboliza a resistência à escravidão no estado.

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Intitulado “Zacimba: A Resistência da Princesa”, o projeto oferece acesso gratuito e fácil. Além disso, a proposta utiliza recursos digitais para aproximar os estudantes de narrativas locais. Dessa forma, o conteúdo ganha dinamismo e fortalece o aprendizado dentro e fora da sala de aula.

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A Secretaria da Cultura (Secult) apoiou o desenvolvimento por meio do Funcultura e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Assim, o projeto amplia o alcance da educação cultural e valoriza histórias que, muitas vezes, permanecem pouco exploradas no ensino tradicional.

O jogo

Os desenvolvedores estruturaram o jogo com base na lógica de escape room. Nesse sentido, alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio investigam pistas e solucionam desafios ao longo de aproximadamente uma hora. Enquanto avançam nas etapas, eles conhecem episódios marcantes da vida de Zacimba Gaba e sua luta por liberdade no Espírito Santo.

Além de transmitir conteúdo histórico, a plataforma estimula metodologias ativas. Ou seja, incentiva o protagonismo dos estudantes, o trabalho coletivo e o pensamento crítico. Caso surjam dificuldades, o sistema oferece respostas automáticas após alguns minutos. Assim, garante a continuidade da atividade sem comprometer a experiência.

Equipe do estúdio Ludo Thinking destaca que o projeto busca aproximar os alunos da própria realidade por meio da linguagem digital. Segundo os desenvolvedores, a história de Zacimba Gaba carrega relevância social e educacional, sobretudo por fortalecer a memória e a identidade cultural.

Além disso, o projeto inclui suporte pedagógico completo para os professores. O material reúne contextualização histórica, base teórica e sugestões de atividades interdisciplinares. Dessa maneira, educadores podem integrar o conteúdo em disciplinas como História, Língua Portuguesa, Artes e Ciências Humanas.

Portanto, o jogo não apenas moderniza o ensino, mas também amplia o debate sobre identidade e resistência. Ao unir tecnologia e educação, a iniciativa reforça o papel da escola na construção de uma formação mais crítica, inclusiva e conectada com a realidade dos estudantes capixabas.