Governador Ferraço inaugura trecho de rodovia em Patrimônio da Penha

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, esteve, neste sábado (24), em Nova Venécia, onde inaugurou as obras de implantação e pavimentação da Rodovia ES-137, no trecho entre Patrimônio da Penha e Santo Antônio do XV, e realizou a entrega da pavimentação asfáltica do Parque de Exposições Luiz Henrique Altoé.

As obras da Rodovia ES-137 contemplam 13,8 quilômetros de extensão, conectando as comunidades de Patrimônio da Penha e Santo Antônio do XV. O investimento total na intervenção é de R$ 75,9 milhões, executado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

“Não são apenas quilômetros de asfalto. É respeito e dignidade aos moradores dessa comunidade. Nova Venécia pode contar comigo. Enquanto eu estiver liderando este Governo, vamos manter uma parceria forte com todos os municípios do Espírito Santo. Temos muito respeito pelos nossos agricultores, produtores e empreendedores, e por isso estamos trabalhando forte. Essa rodovia já está transformando a vida de quem vive e circula por aqui”, afirmou o governador Ferraço.

A rodovia conta com pista simples, duas faixas de rolamento, acostamentos e pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), além de blocos intertravados em trechos urbanos e acessos às comunidades. O projeto incluiu serviços de terraplenagem, drenagem superficial e subterrânea, sinalização horizontal e vertical, implantação de oito abrigos de ônibus e a construção de duas pontes — sobre o Rio Quinze de Novembro, com 60 metros de extensão, e sobre o Rio Santa Joana, com 24 metros.

A obra contempla ainda três interseções estratégicas para acesso a comunidades rurais, como Córrego da Penha e Guarabu, além da implantação do contorno do Guarabu, com 1,2 quilômetro de extensão, contribuindo para a melhoria da mobilidade, da segurança viária e do escoamento da produção agrícola da região.

A pavimentação do parque foi executada por meio de parceria entre o Governo do Estado e o município, com investimento de aproximadamente R$ 2,9 milhões. A intervenção contemplou uma área total de 20.875 metros quadrados, incluindo vias internas, acessos e áreas de circulação, garantindo melhores condições de mobilidade, organização do espaço e suporte logístico para a realização de eventos de grande porte.

Além da aplicação de revestimento asfáltico, a obra contribui diretamente para a redução de poeira e lama em períodos chuvosos, melhora o fluxo de veículos e pedestres e amplia a capacidade de utilização do espaço ao longo de todo o ano. O parque é um dos principais pontos de encontro da população, sendo palco de feiras agropecuárias, eventos culturais e atividades econômicas relevantes para o município e toda a região.

A requalificação também fortalece a vocação do espaço como indutor de desenvolvimento local, oferecendo melhores condições para produtores, expositores e visitantes, além de valorizar o entorno urbano e estimular a geração de emprego e renda.

“São investimentos que qualificam a infraestrutura urbana e rural, fortalecem a economia local e melhoram diretamente a vida da população. Estamos promovendo desenvolvimento com planejamento e presença do Estado”, comentou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.