Governador Ricardo Ferraço anuncia data de lançamento oficial do Parklog Sul Capixaba

O governador Ricardo Ferraço (MDB) assina, nesta segunda-feira (4), no Palácio Anchieta, o decreto que institui oficialmente o Parklog Sul Capixaba.

Durante o evento, serão apresentados os primeiros direcionamentos do projeto, incluindo as áreas de abrangência, as potencialidades econômicas mapeadas e os impactos esperados para o desenvolvimento regional.

O programa é uma iniciativa estratégica para integrar logística, indústria e energia na região sul do Espírito Santo, seguindo o modelo já aplicado com sucesso no norte do Estado.