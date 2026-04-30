Governador Ricardo Ferraço anuncia data de lançamento oficial do Parklog Sul Capixaba
O programa é uma iniciativa estratégica para integrar logística, indústria e energia na região sul do Espírito Santo, seguindo o modelo já aplicado com sucesso no norte do Estado.
O governador Ricardo Ferraço (MDB) assina, nesta segunda-feira (4), no Palácio Anchieta, o decreto que institui oficialmente o Parklog Sul Capixaba.
Durante o evento, serão apresentados os primeiros direcionamentos do projeto, incluindo as áreas de abrangência, as potencialidades econômicas mapeadas e os impactos esperados para o desenvolvimento regional.
O programa é uma iniciativa estratégica para integrar logística, indústria e energia na região sul do Espírito Santo, seguindo o modelo já aplicado com sucesso no norte do Estado.
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