Governador Ricardo Ferraço sanciona lei que reconhece e valoriza rodeios no ES

O rodeio é uma das mais significativas manifestações culturais do meio rural brasileiro. A opinião é do deputado Coronel Weliton (DC), autor da Lei 12.805/2026, sancionada pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), que reconhece o 28 de julho como Dia Estadual do Rodeio. A data servirá para reconhecer, valorizar e preservar o evento multifacetado.

“O rodeio representa não apenas uma tradição esportiva, mas também um patrimônio cultural que resgata costumes, história e identidade das comunidades do campo. Ao longo das décadas, eventos de rodeio têm reunido famílias, movimentado a economia local, fortalecido o turismo regional e promovido a difusão de valores como coragem, habilidade, disciplina e respeito aos animais”, argumentou o deputado quando apresentou o Projeto de Lei (PL) 876 em dezembro de 2025.

Coronel Weliton enxerga na modalidade a geração de emprego e renda para diversas áreas, “desde competidores e técnicos até trabalhadores do setor de entretenimento, comércio e serviços”, além de aglutinar festas e exposições agropecuárias, reforçando o papel do agronegócio capixaba e estimulando o desenvolvimento das cidades sedes.

Com a sanção da lei, a data foi incluída no Anexo Único da Lei 11.212/2020 (norma que consolida as datas comemorativas do ES).